Gemeindejugendfeuerwehrspiele der Burbacher Jugendfeuerwehren – Jugendfeuerwehr Niederdresselndorf holt den Wanderpokal

(wS/bu) Burbach-Gilsbach 10.09.2024 | Lachte am Vortag noch die Spätsommersonne bei großer Hitze, so begannen die diesjährigen Gemeindejugendfeuerwehrspiele der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Burbach am vergangenen Sonntag in Gilsbach bei nur noch feucht-kühlen 20 Grad. Und auch im Verlauf der Spiele riss der Himmel zwischen einigen sonnigen Abschnitten immer mal wieder seine Schleusen auf. Dies tat jedoch der Spielfreude der rund 70 Mädchen und Jungen aus den verschiedenen Burbacher Ortsteilen, die in 14 Mannschaften erschienen waren, keinen Abbruch. Ging es doch darum, in einem spannenden und fairen Wettkampf den diesjährigen Meister zu ermitteln.

Dass die Jungflorianer trotz des bescheidenen Wetters großen Spaß bei der Sache hatten, lag nicht zuletzt an dem Team der Jugendfeuerwehr Gilsbach, welches sich unter der Leitung seiner Jugendfeuerwehrwartin Katja Oerter interessante ausgedacht hatte, bei denen es vor allem auf Geschicklichkeit und Teamgeist ankam. So musste bei dem Spiel „Tragehilfe“ ein Tennisball auf einer Krankentrage durch einen anspruchsvollen Hindernisparcours bugsiert werden.

Hierbei kam es nicht nur auf Geschicklichkeit, sondern auch auf die Koordination der Teammitglieder an. Beim „Memory“ mussten sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb von 2 Minuten Begriffe aus dem Feuerwehrwesen merken und anschließend in der richtigen Reihenfolge wiedergeben. Beim „Pylone schießen“ musste mit Hilfe einer Kübelspritze eine auf einem Seil aufgefädelte Pylone an dem Seil entlang gespritzt werden, wobei das Wasser für die Kübelspritze in Feuerwehrhelmen angeliefert werden musste. „Wasser marsch“ hieß es bei dem Spiel „Brandhaus löschen“, bei dem ein nahezu klassischer Löschangriff aufgebaut und die am Brandhaus angebrachten Klappen umgespritzt werden mussten, das Ganze natürlich auf Zeit. Große Geschicklichkeit erforderte das allseits beliebte „Jenga“, bei dem die Anzahl der neu aufgelegten innerhalb von 5 Minuten gezählt wurde. Insgesamt konnte eine maximale Punktzahl von 5000 Punkten erreicht werden.

Bei der Siegerehrung am Nachmittag, die durch die stellvertretenden Gemeindebrandinspektoren Benjamin Scholl und Tobias Schmidt sowie von Kreisjungendfeuerwehrwartin Katja Hartmann, die es nicht nehmen ließ, persönlich bei den Gemeindejugendfeuerwehrspielen vorbeizuschauen, vorgenommen wurde, war das Endergebnis denkbar knapp. Mit 3850 Punkten belegte die Mannschaft „Gilsbach“ den 3. Platz. Den 2. Platz errang die Mannschaft „Gilsbach 2“ mit 4100 Punkten.

Sieger der diesjährigen Wettkämpfe und damit auch Gewinner des Wanderpokals wurde die Jugendfeuerwehr Niederdresselndorf, die stolze 4400 Punkte einfahren konnte. In seinem Schlusswort bedankte Gemeindejugendfeuerwehrwart Pascal Sahm sich bei allen Helferinnen und Helfern und besonders bei der Jugendfeuerwehr Gilsbach und der Löscheinheit Gilsbach für die Ausrichtung der diesjährigen Wettkämpfe.

Text: Lutz Schäfer, Pressesprecher FF Burbach

Fotos: Mark Euteneuer, Lutz Schäfer