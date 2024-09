Gemeinsam im Glauben unterwegs – Ökumenische Sternwallfahrt zum Altenberg

(pns) Kreuztal 2.09.2024 | Traditionell zum „Tag des offenen Denkmals“ findet am zweiten Sonntag im September auch die Sternwallfahrt zum Altenberg zwischen Littfeld und Müsen statt – ein ökumenisches Angebot des Pastoralverbundes Nördliches Siegerland mit seinen Pfarrgemeinden St. Augustinus Keppel Dahlbruch, St. Johannes Baptist Kreuztal und St. Ludger und Hedwig Krombach sowie der evangelischen Kirchengemeinden Hilchenbach, Dahlbruch-Müsen und Ferndorf. Die Wallfahrt ist ein äußeres Zeichen dafür, dass die Teilnehmenden gemeinsam als Glaubende unterwegs sind und ihren (Lebens-)Weg im Vertrauen auf Gott gehen.

Am Sonntag, 8. September, ist es wieder so weit: Gemeinsam und ökumenisch machen sich die Fußwallfahrer der beteiligten Kirchengemeinden und alle interessierten Pilger von verschiedenen Startpunkten aus auf den Weg zu dem

historischen Ausgrabungsgelände. Los geht es jeweils um 10:00 Uhr ab Kapellenschule Littfeld sowie jeweils um 9:30 Uhr ab Irlenhecken und ab Freibad Müsen. Wegen der begrenzten Parkmöglichkeiten auf dem Altenberg bitten die Organisatoren, den Weg zu Fuß anzutreten.

Für alle, die nicht gut zu Fuß sind, wird ein Fahrdienst eingerichtet. Wer dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte, meldet sich bitte bis zum 6. September imPastoralverbundsbüro Dahlbruch (Tel.: 02733/51127, Mail: buero@pv-noerdiches-siegerland.de).

Um 11.00 Uhr beginnt auf dem Altenberg unter freiem Himmel ein ökumenischer Gottesdienst, der von einem Projektchor musikalisch gestaltet wird. Sitzgelegenheiten und Sanitäranlagen sind vor Ort vorhanden.

Im Anschluss an den Gottesdienst können sich die Besuchenden beim gemütlichen Beisammensein mit Würstchen und Getränken stärken.

Am 8. September ist die Gottesdienstordnung geändert: Um 8:00 Uhr findet in der St. Johannes-Kirche in Kreuztal eine Frühmesse statt, so dass alle, die möchten, sowohl die Möglichkeit haben, die Eucharistie zu feiern als auch anschließend noch an der Wallfahrt zum Altenberg teilzunehmen. Alle anderen Messfeiern entfallen an diesem Sonntag.

