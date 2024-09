Glasfaserausbau in Netphen Dreis-Tiefenbach: Leistungsstarkes Internet mit Glasfaser bis ins Gebäude für Anwohnende und Betriebe

(wS/ne) Netphen 30.09.2024 | Anwohner und Gewerbetreibende in Dreis-Tiefenbach können sich über einen kostenlosen Glasfaseranschluss freuen. Nach der Vermarktungsphase für den Glasfaserausbau in Netphen Dreis-Tiefenbach befindet sich die Planungsphase im Endspurt. Die Westnetz plant den Ausbau und baut mit ihren Partnerfirmen das Glasfasernetz im Auftrag der Westconnect.

„Die Planungen sollten zum Jahresende abgeschlossen sein. Einen Baustart im 1. Quartal 2025 halten wir für realistisch“, erklärt Tim Gieseler, Projektleiter bei Westnetz. Die Anschlüsse bieten schnelles, stabiles und nachhaltiges Internet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde.

„Ich freue mich, dass demnächst der Ausbau in Netphen Dreis-Tiefenbach losgeht. Das neue Netz ist ein Gewinn für die Attraktivität unserer Gemeinde und ist ein Garant für die Zukunftsfähigkeit als Wohnort und Wirtschaftsstandort“ sagt Paul Wagener, Bürgermeister von Netphen, im kürzlich stattgefunden Termin im Rathaus.

„Mit diesem Projekt legen wir weitere Grundsteine für eine sichere und moderne Digitalisierung in einer weiteren Gemeinde in Deutschland. Glasfaserleitungen, die bis ins Gebäude gelegt werden, sind der Standard für die Zukunft. Eine leistungsstarke, digitale Infrastruktur wird immer wichtiger und wir freuen uns, die Gemeinde Netphen bei dem Ausbau unterstützen zu können“, betont Miroslav Broser, Manager für regionale Kooperation bei Westconnect.

Auskunft und Beratung

Die Westconnect ist zuständig für den Ausbau des Breitbandnetzes in den Städten und Gemeinden. Die Ansprache von Kunden im Ausbaugebiet und der Vertrieb von passenden Breitbandprodukten erfolgt dienstleistend unter der Marke „E.ON Highspeed“ durch die E.ON Energie Deutschland.

Anwohner und Gewerbetreibende haben weiterhin die Möglichkeit, sich ein E.ON Highspeed Produkt zu buchen und somit den Anschluss zu aktivieren, um nach Inbetriebnahme mit Highspeed im Internet surfen zu können. Interessierte sparen aktuell die Anschlussaktivierung in Höhe von rund 400 € und profitieren damit von einer Gesamtersparnis in Höhe von rund 1.900 €.

Unter www.eon-highspeed.com/netphen können Anwohner sowie Gewerbetreibende über den Verfügbarkeitscheck sofort prüfen, ob ihr Gebäude im Vermarktungsgebiet liegt und ob sie noch von unserem Angebot profitieren können. Auskünfte über Produkte und Services gibt es zudem unter der Rufnummer 0221 – 17732629.

Zur baulichen Abstimmung benötigt Westconnect die unterschriebene Grundstückseigentümererklärung (GEE) der jeweiligen Eigentümer. Nur damit kann eine reibungslose terminliche Koordination und bauliche Durchführung garantiert werden, um das Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück zu verlegen.

Die Westnetz wird den Ausbau im Auftrag der Westconnect in Netphen gemeinsam mit ihren Partnerfirmen übernehmen. Für die notwendigen verkehrstechnischen Einschränkungen und auftretenden Beeinträchtigungen im Rahmen der Bauphase bittet Westnetz um Verständnis.

Das leistungsstarke Internet wird zu weiteren Haushalten nach Dreis-Tiefenbach kommen.

Die Planungsphase befindet sich im Endspurt und die letzten Details befinden sich in der finalen Abstimmung. Weiterhin können sich Bürger und Betriebe noch einen kostenlosen Glasfaseranschluss sichern.