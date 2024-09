Hundeschwimmen im Eiserfelder Weiher – Über 70 Hunde hatten Spaß

(wS/sb) Siegen 23.09.2024 | Über 70 Hunde und ihre Besitzer nahmen am Samstag, dem 21. September, am Hundeschwimmen im Eiserfelder Weiher teil. Bei bestem Wetter genossen die Vierbeiner das kühle Nass, ein Hundeeis von der Eisdiele Eis.erfeld, und tobten sich auf dem weitläufigen Gelände richtig aus. Die Zweibeiner ließen es sich bei Pommes und frischen Waffeln gutgehen. Der Förderverein Naturfreibad Eiserfeld e.V. dankt allen Besuchern und freut sich, dass das erste (und ganz bestimmt nicht letzte) Hundeschwimmen so gut angenommen wurde. Besonders schön war es für fünf Hunde aus dem Tierheim Siegen, die wohl ihren schönsten Tag seit Langem erlebten.

Fotos: SB

