Keppels Früchtchen gewinnt den Engagementpreis für September 2024

(wS/hi) Hilchenbach 19.09.2024 | Große Freude im Stift Keppel: die Schülergenossenschaft Keppels Früchtchen eSG wurde für den Monat September mit dem Engagementpreis NRW 2024

ausgezeichnet. Insgesamt wurden von 288 Bewerbungen zwölf Projekte aus ganz Nordrhein-Westfalen nominiert, die als Dank und als Zeichen der Anerkennung jeweils 1.000 Euro erhalten. Im Laufe des Jahres 2024 werden sie auf dem Engagementportal der Landesregierung als „Engagement des Monats“ vorgestellt.

Unter dem Motto „Nachhaltig engagiert in Nordrhein-Westfalen“ haben die Schülerinnen und Schüler der Genossenschaft eine vorbildliche Arbeit geleistet, wie Christiane Stötzel-Ditsche, Regionalbotschafterin der NRW-Stiftung, betont.

Bei der Preisverleihung im Konventsaal des Gymnasiums Stift Keppel in Allenbach waren zudem Schulleiter Dr. Jochen Dietrich, Lehrer und langjähriger Unterstützer Michael Schäfftlein und Vertreter der Mosterei Gartenfreunde Kreuztal anwesend.

Durch die ortsnahe Produktion und Vermarktung des Apfelsaftes sowie den Einsatz von Glasflaschen tragen die Mitglieder aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Die harte Arbeit wird mit viel Freude und Teamarbeit umgesetzt.

Neue Apfelprodukte sind ebenfalls in Planung: „Wir bringen immer wieder frische Ideen ein und probieren gerne Neues aus“, erklärte die 14-jährige Phoebe Heidbrink als begeistertes Vorstandsmitglied bei Keppels Früchtchen.

Michael Schäfftlein ergänzte: „Normalerweise stellen wir im Jahr rund 1.000 Liter Apfelsaft her. Leider wird es dieses Jahr wohl keinen Stand auf dem Hilchenbacher Weihnachtsmarkt geben, da die Ernte sehr schlecht ausgefallen ist.“ Aus diesem Grund bittet Keppels Früchtchen die Bürgerinnen und Bürger, ungenutzte Äpfel zur Verfügung zu stellen, damit Apfelsaft auch in diesem Jahr auf dem „Helchenbacher Chresdachsmärtchen“ angeboten werden kann.

Wer Äpfel abgeben möchte, kann sich per E-Mail an info@keppels-fruechtchen.de melden.

Außerdem ruft Michael Schäfftlein dazu auf, ab Oktober am Voting für den Publikumspreis teilzunehmen und für Keppels Früchtchen zu stimmen. Im Rahmen des Engagementpreises NRW 2024 kann online für eines der zwölf nominierten Projekte abgestimmt und der persönliche Favorit gewählt werden.

Die Vorstandsmitglieder von Keppels Früchtchen Paul, Rafael, Phoebe und Julian freuen sich über den gewonnenen Engagementpreis NRW 2024.

