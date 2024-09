Kur „Demenz – Wissen kompakt“ in Burbach – Dienstag, 8.10.2024, in der Alten Vogtei

(wS/bu) Burbach 09.09.2024 | Die Alzheimer Gesellschaft Siegen- Wittgenstein e.V. bietet in Kooperation mit der Senioren-Service-Stelle Burbach den Kurs „Demenz – Wissen kompakt“ an. Dieser Kurs richtet sich an Angehörige von Menschen mit Demenz, Nachbarn und Interessierte. In dem Kompaktkurs werden neben Informationen zum Krankheitsbild Empfehlungen für den Alltag gegeben. Die Referentin der Alzheimer Gesellschaft Siegen- Wittgenstein informiert außerdem über örtliche Unterstützungs- Angebote. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.