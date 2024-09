Mehrere Motorradunfälle am Wochenende – insgesamt fünf Verletzte

(wS/ots) Kreis Siegen-Wittgenstein 09.09.2024 | Am vergangenen Wochenende (06. – 08. August) ist es im Kreisgebiet zu mehreren Verkehrsunfällen mit Motoradbeteiligung gekommen. Bei drei Unfällen kam es zu insgesamt fünf verletzten Unfallbeteiligten. Am Sonntag (08. August) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde einen überörtlichen Schwerpunkteinsatz zum Thema Kradraser durchgeführt. Was die Polizei dabei feststellte, berichtet die Polizei in einem Sonderartikel.

Bereits am Freitagmorgen (06. August) kam es auf der Bundesstraße zwischen Hilchenbach und der Einmündung „Kronprinzeneiche (B 508 / B 62)“ zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Gruppe niederländischer Motoradfahrer waren von Hilchenbach kommend in Richtung Lützel unterwegs. In einer Rechtskurve kam ein 64-jähriger Biker nach links von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kam ihm ein 43-jähriger LKW-Fahrer entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und der 64-jährige Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Motorradgruppe nicht schnell unterwegs, so dass ein Fahrfehler zu dem Unfall geführt haben könnte. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzte die Polizei auf ca. 15.000 Euro. Die Bundestraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung in beide Richtungen gesperrt werden.

Am Samstagabend ist ein 30-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße B 62 zwischen Lützel und Afholderbach verunfallt. Kurz hinter der Kronprinzeneiche kam er in einer 180-Grad-Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn auf und kollidierte mit der Leitplanke. Der 30-jährige Paderborner zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfallschaden dürfte nach bisherigen Schätzungen bei ca. 10.000 Euro liegen. Unfallursächlich könnte nach ersten Erkenntnissen auch hier ein Fahrfehler (Verbremsen in der Kurve) gewesen sein.

Am Samstagmittag ist es auf der Landstraße L 717 Zwischen Bad Berleburg und Diedenshausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorradgekommen. Die 33-jährige PKW-Fahrerin war in Richtung Diedenshausen unterwegs. Kurz vor dem Abzweig nach Latzbruch wollte sie zwei vor ihr fahrende Radfahrer überholen und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Dabei übersah sie einen 59-jährigen Motorradfahrer, der ihr entgegenkam. Der 59-jährige Biker aus dem Sauerland konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den PKW. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 33-jährige PKW-Fahrerin und ihr 6-jähriges Kind, welches sich ebenfalls im PKW befand, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide PKW-Insassen wurden zur weiteren Diagnostik in unterschiedliche Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden dürfte insgesamt bei ca. 20.000 Euro liegen.

Bei allen Unfällen hat das Verkehrskommissariat die weiteren Ermittlungen übernommen.