Mit dem Rad zum Weinfest und zum Natur- und Bauernmarkt: Sicheres Abstellen inklusive

(wS/kr) Kreuztal 05.09.2024 | Dieses und nächstes Wochenende ist ordentlich Leben in der Kreuztaler Stadtmitte: Das Kreuztaler Weinfest findet vom 06. bis 08. September und der Natur- und Bauernmarkt am 15. September statt. Die beiden beliebten Veranstaltungen sind wunderbar geeignet, um das Auto stehen zu lassen und stattdessen mit dem Fahrrad in die Innenstadt zu kommen oder einen Besuch auf dem Roten Platz mit einer Radtour zu verbinden.

Wer sein Fahrrad während des Besuchs sicher verstaut wissen will oder es sogar über Nacht verwahren möchte, findet mit den Fahrradboxen und den Sammelschließanlagen wunderbare Lösungen: Hier können nicht nur Fahrräder, E-Bikes und Lastenräder, sondern – in zubuchbaren Schließfächern – auch Fahrradhelme, Taschen oder andere kleinere Gegenstände sicher untergebracht und E-Bike-Akkus geladen werden.

Die Sammelschließanlagen sind zentrumsnah: Eine befindet sich in der Tiefgarage unter dem Marktplatz an der Einfahrt Grabenstraße und die andere auf dem benachbarten Parkplatz in der Roonstraße. Weitere Sammelschließanlagen gibt es am Schulzentrum.

Wem ein kurzer Fußweg nichts ausmacht und sein Rad lieber einzeln parken möchte, kann auch die Fahrradboxen am Kreuztaler Bahnhof nutzen. Hier steht jedes Fahrrad in einer eigenen, abgeschlossenen Box.

Alle Anlagen werden über ein vom NWL zur Verfügung gestelltes digitales Buchungs- und Zugangssystem gesteuert. Über die Internetseite von radbox.nrw kann man nach der einmaligen Registrierung jederzeit für alle Anlagen einsehen, welche Plätze frei sind, und dann einen Stellplatz für die gewünschte Zeit buchen. Die Kosten richten sich nach der Buchungsdauer: 6 Stunden kosten gerademal 40 Cent, 12 Stunden 60 Cent – wenn man die Ladefunktion dazubucht, wird es um ein paar Cent teurer. Man kann aber auch einen oder mehrere Tage, sowie Wochen oder Monate bis zu einem ganzen Jahr buchen. Ein ganzes Jahr inklusive Ladeanschluss fürs E-Bike kostet 176 €. ÖPNV-Abokunden bezahlen jeweils nur die Hälfte.

Die einmalige Registrierung bei radbox.nrw erfolgt mit der persönlichen E-Mail-Adresse und einer Sicherheitsfrage. Danach erhält man per E-Mail einen Sicherheitscode, mit dem der Benutzeraccount freigeschaltet wird. Wenn man dann sein gewünschtes Zahlungsmittel (PayPal, Kreditkarte oder SEPA-Mandat) eingetragen hat, kann es losgehen und man kann einen Stellplatz buchen.

Zum Kennenlernen der Abstellanlagen gibt es jetzt ein besonderes „Schnupperangebot“: Die Kreuztaler Stadtverwaltung stellt Probier-Codes zur Verfügung, mit denen Interessierte bis Jahresende kostenlos bis zu 3 Tage am Stück die Anlagen testen können. Die Codes sind zu den üblichen Rathausöffnungszeiten an der Infotheke beim Bürgeramt erhältlich und zusätzlich am Infostand der Stadt Kreuztal auf dem Natur- und Bauernmarkt am 15.09.