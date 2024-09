Motorradunfall auf der L512 zwischen Löffenberg und Büschergrund: Fahrer schwer verletzt

(wS/red) Freudenberg 22.09.2024 | Am Sonntagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich auf der L512 ein Motorradunfall. Ein 58-jähriger Motorradfahrer war auf der Olper Straße von Löffenberg in Richtung Büschergrund unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Fahrer stürzte, und sein Motorrad rutschte unter die Leitplanke.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste umgehend nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht werden. Die L512 wurde während der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Es handelt sich um einen Alleinunfall.

Dank des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte konnte der schwer verletzte Fahrer zügig versorgt werden.



Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

