Neue Ära, altes Feuer: TuS Ferndorf brennt auf den Saisonstart in der 2. Bundesliga

Nach zwei spannenden Saisons in der 3. Liga kehrt der TuS Ferndorf endlich in die 2. Bundesliga zurück. Die vergangene Saison war eine triumphale Reise unter der Leitung des neuen Trainers Ceven Klatt. Ungeschlagen und mit beeindruckenden 59:1 Punkten schloss Ferndorf die Saison als Tabellenerster ab, was den lang ersehnten Wiederaufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse sicherte.

Doch der Weg dorthin war kein leichter. In der Saison 2021/2022 musste der TuS Ferndorf coronabedingt den bitteren Abstieg aus der 2. Bundesliga hinnehmen. Eine Hinrunde, in der die Mannschaft aufgrund zahlreicher coronabedingter Ausfälle nur acht Pluspunkte sammeln konnte, führte zu einer schwierigen Ausgangslage. Zwar stabilisierte sich das Team in der Rückrunde und holte dort 22 Punkte, doch der Abstieg war nicht mehr abzuwenden. Zwei Saisons in der 3. Liga folgten, in denen das Team im ersten Anlauf knapp an der Rückkehr in die 2. Bundesliga scheiterte. Doch nun, nach einer dominanten Saison, ist der TuS Ferndorf zurück – und das gesamte Handball-Siegerland kann es kaum erwarten.

Die Fans, Spieler und der gesamte Verein brennen darauf, dass die Spiele in der „Stählerwiese“ endlich wieder beginnen. Die Halle, die für ihre unvergleichliche Atmosphäre bekannt ist, wird erneut zu einem Hexenkessel werden, in dem die Fans des TuS Ferndorf – allen voran die Fanclubs „BRIGADE C“ und „FERNDORFER FÜCHSE“ – mit ihren Gesängen, Fahnen und Trommeln für eine ohrenbetäubende Stimmung sorgen werden. Die „Stählerwiese“ gehört eher zu den kleineren Hallen der Liga, doch ihre Atmosphäre wird von vielen geschätzt. Selbst ein Spieler des Ligakonkurrenten VfL Eintracht Hagen zählte sie zu seinen Favoriten in der 2. Bundesliga.



Mit dem Auftaktspiel gegen den TSV Bayer Dormagen am kommenden Samstag steht nun die erste große Bewährungsprobe bevor. Dormagen beendete die letzte Saison auf dem 16. Tabellenplatz und hat sicherlich den Ehrgeiz, in dieser Saison besser abzuschneiden. Die bisherigen Begegnungen zwischen Ferndorf und Dormagen versprechen eine spannende Partie: In neun Spielen konnte Ferndorf fünf Siege einfahren, bei einem Remis und drei Niederlagen. Dormagen tritt mit einer Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten an, die für ihre robuste Defensive bekannt sind.

Es wird spannend zu sehen, welche taktischen Finessen Trainer Ceven Klatt vorbereitet hat, um die ersten zwei Punkte der neuen Saison zu sichern. Die Erwartungen sind hoch, doch der Weg in dieser Liga wird steinig. Es reicht eigentlich, nur zwei Mannschaften hinter sich zu lassen, um die Klasse zu halten, aber jeder Punkt wird hart umkämpft sein.

„wirSiegen“ wünscht dem TuS Ferndorf einen erfolgreichen Start in die neue Saison und hofft, bald über einen Heimsieg in der Stählerwiese berichten zu können. Möge die Reise in der 2. Bundesliga genauso erfolgreich verlaufen wie die letzte Saison in der 3. Liga – und möge die „Stählerwiese“ wieder das epische Schlachtfeld werden, auf dem schon so viele emotionale Siege gefeiert wurden.

Ceven Klatt dazu:

Wir sind gut durch die Vorbereitung gekommen, haben vernünftige Testspielergebnisse erzielt und uns in den Spielen von Woche zu Woche weiterentwickelt. Worauf es eigentlich ankommt, sind gar nicht so sehr die Ergebnisse, und trotzdem guckt man immer ein Stück weit darauf.

Es war ein bisschen schade bei der Vorbereitung, dass wir durch kleinere Verletzungen einzelner Spieler immer wieder ein bisschen zurückgeworfen worden sind, und trotzdem würde ich sagen, die Integration der neuen Spieler ist abgeschlossen. Was das Menschliche betrifft und was das Sportliche betrifft, werden wir bei dem ein oder anderen noch ein bisschen Zeit brauchen, aber auch da sind wir einen deutlichen Schritt weiter als vor der Vorbereitung.

Zum Gegner:

Dormagen ist eine junge Mannschaft, die aber trotzdem schon über eine gewisse Erfahrung verfügt, wenn man sieht, dass beispielsweise Rechtsaußen Peter Strohsack schon zweite Liga gespielt hat. Sören Steinhaus und Alexander Senden waren in den letzten Jahren Aktivposten in der 2. Liga, und Finn Schroven hatte beim VfL Gummersbach schon Einsatzzeiten in der 1. Liga. Es ist also schon eine junge Mannschaft, hat aber trotzdem viel Spielpraxis, was die 2. Liga betrifft. Was man in der Vorbereitung sehen konnte, war, dass sie versuchen, 60 Minuten lang extrem aufs Tempo zu drücken. Das spiegelt sich auch ein bisschen in den Ergebnissen wider, die sie in den Vorbereitungsspielen erzielt haben. Da haben sie über 40 Tore geworfen, 46 Tore, zweimal 43 Tore. Sie sind eine sehr angriffsstarke Mannschaft, die, wie gesagt, 60 Minuten übers Tempo geht.

Es erwarten uns viele Eins-gegen-eins-Situationen und viele Durchbruchssituationen. Sie haben in der Abwehr sehr groß gewachsene Spieler, und mit Köster vom VfL Gummersbach haben sie sich verstärkt. Sie haben mehrere Spieler, die eine Größe von über 2 Metern haben, und da wollen sie kompakt stehen und verteidigen. Ich glaube aber, dass ihre eigentliche Stärke der Angriff und das Tempospiel ist. Wir müssen es irgendwie schaffen, den Spielfluss der Dormagener zu unterbrechen und sie ins gebundene Spiel zu zwingen. Wenn uns das gelingt, sehe ich auch Chancen für uns, die Angriffe von Dormagen zu verhindern. Deswegen wird es für uns darum gehen, vorne möglichst effektiv zu spielen und wenig Fehler zu machen, um die Dormagener nicht zu Tempogegenstößen einzuladen. Das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden, und aus unserer Sicht hätten wir gerne mehr Sechs-gegen-Sechs als ‚run & gun.

Zum Personal:

Es stehen alle Spieler außer Fynn Herzig zur Verfügung, Fynn wird noch nicht dabei sein. Marvin Mundus war zuletzt schon im Einsatz, aber bei 100 % sehe ich ihn noch nicht.

DAS IST FERNDORF – DAS BIST DU

Warten wir also ab, was passiert! Schauen wir, was Ceven Klatt sich für den ersten Gegner hat einfallen lassen, ob die besten Fans ever den Dezibelpegel nach oben treiben können und ob die Fanclubs einen Traumstart hinlegen.

Vergessen Sie nicht Ihre Klatschen und Tröten, und fordern Sie ruhig Ihre Stimmbänder heraus – es ist immens wichtig für unseren TuS Ferndorf!

Mit mindestens 1000 Zuschauern wird auf jeden Fall gerechnet, gerne auch Richtung „ausverkauft“. Lasst uns alle zusammen die „Stählerwiese“ rocken!

Der Verein hat übrigens einen neuen Rekord aufgestellt: Es wurden bisher 780 Dauerkarten verkauft – so viele wie noch nie zuvor! Gratulation dazu!

