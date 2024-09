Rennradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt, Auto fuhr weiter – Polizei sucht Fahrer und Zeugen

(wS/ots) Siegen-Birlenbach 20.09.2024 | Am gestrigen Donnerstagabend (19. September) ist es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Olpe Straße gekommen. Dabei hat sich ein Rennradfahrer erheblich verletzt.

Der 49-jährige Radfahrer meldete sich heute beim Verkehrskommissariat. Er sei gestern Abend gegen 18:30 Uhr mit seinem Rennrad auf der Olper Straße in Richtung Weidenau gefahren. In Höhe der Kreuzung Olper Straße / Birlenbacher Straße sei ihm ein schwarzer PKW entgegengekommen. Dieser sei, ohne auf den Vorrang des Radfahrers zu achten, nach links von der Birlenbacher Straße (Verlängerung der Olper Straße) in die Birlenbacher Straße, die hier fortgesetzt wird, abgebogen. Dabei sei es nach Angaben des 49-Jährigen zu einer zumindest leichten Kollision zwischen dem Fahrrad und dem vorderen Bereich des PKW gekommen. Der Rennradfahrer, der in voller Fahrt war, stürzte auf die Straße und zog sich diverse Verletzungen zu. Der PKW, der von einem Mann gefahren worden sein soll, sei ohne anzuhalten weiter in die Birlenbacher Straße abgebogen und habe dort seine Fahrt fortgesetzt. Aufgrund seiner Verletzungen habe er sich von einem alarmierten Angehörigen direkt ins Krankenhaus fahren lassen. Die Polizei hatte keiner informiert. Es habe auch kein anderer Verkehrsteilnehmer oder Passant angehalten.

Zu dem schwarzen Auto konnte der 49-Jährige keine weiteren Angaben machen. Zu dem Fahrzeugführer gab er an, dass es sich um eine männliche Person gehandelt habe. Der Mann habe dunkle Haut gehabt. Eine weitere Beschreibung konnte der Verletzte hierzu nicht machen.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun in diesem Verkehrsunfall. Möglicherweise hat der PKW-Fahrer nichts von dem Unfall mitbekommen. Die Ermittler bitten den Fahrer sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.