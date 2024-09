Schwerer Verkehrsunfall auf der B508: Motorradfahrer kollidiert mit LKW

(wS7red) Hilchenbach 06.09.2024 | Am Freitagvormittag kam es auf der B508 in Fahrtrichtung Lützel zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Gruppe Motorradfahrer aus den Niederlanden war auf der B508 unterwegs, als ein Fahrer aus der Gruppe in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 64-jährige Motorradfahrer prallte frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Der 43-jährige LKW-Fahrer bemerkte die gefährliche Situation frühzeitig und versuchte, nach rechts auszuweichen. Dennoch war eine Kollision nicht mehr zu verhindern. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Rettungskräfte waren rasch vor Ort und leisteten Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz, um auslaufende Betriebsmittel zu binden und die Straße zu reinigen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B508 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

UPDATE

(Aktuell 12:00 Uhr) ist die Straße wieder frei. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, ist nicht davon auszugehen, dass der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.



Fotos: A. Trojak / wirSiegen.de

