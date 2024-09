SEK-Einsatz in Brilon-Thülen: Ex-Bundespolizist nach Schüsse auf Frau festgenommen

(wS/red) Brilon 03.09.2024 | SEK-Einsatz am Dienstagmittag im Briloner Ortsteil Thülen. Am Vormittag war bei der Polizei ein Notruf aus der Bevölkerung eingegangen. Nach Angaben des Anrufers war ein Mann mit einer Schusswaffe in einem Wohnhaus in der Straße „Aufm Bruch“ in Thülen gesichtet worden. Gerüchten zufolge soll es sich um ein Maschinengewehr gehandelt haben. Angaben zur Waffe machte die Polizei vor Ort jedoch nicht.

Fest steht, dass ein Speziakeinsatzkommando der Polizei NRW am Mittag einen 38-jährigen Mann aus Brilon nach einem erfolgten Zugriff festgenommen hat. Bei dem Täter, der zuvor eine 37-jährige Frau angeschossen und schwer verletzt hat, soll es sich nach Angaben der Polizei um einen ehemaligen Bundespolizisten handeln. Die schwer verletzte Frau befindet sich zum Glück nicht in Lebensgefahr. Der Täter wurde bei dem Zugriff leicht verletzt. In unmittelbarer Nähe des Schützenplatzes, auf dem eine Kräftesammelstelle der Polizei eingerichtet worden war, befand sich auch das Wohnhaus, in dem sich der bewaffnete Mann alleine aufhielt. Nach dem Zugriff wurde der Mann von SEK-Beamten zu einem bereit stehenden Rettungswagen geführt. Möglicherweise hat bei dem bewaffneten Mann eine psychische Erkrankung vorgelegen. Angaben dazu machte die Polizei jedoch nicht.

Die weiteren Ermittlungen werden nun vom Polizeipräsidium Dortmund geführt. Dies sei bei gewissen Delikten üblich, erklärten die Polizeibeamten vor Ort. Neben den polizeilichen Spezialkräften waren auch starke Polizeikräfte aus dem Hochsauerlandkreis, eine Einsatzhundertschaft – unter anderem mit einer Drohne – und ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel NRW in Thülen im Einsatz. „Der Hubschrauber hat den Einsatz aus der Luft beobachtet und konnte permanent erforderliche Daten und Erkenntnisse übermitteln“, erklärten die Beamten vor Ort. Im Rahmen des Einsatzes wurden umfangreiche Absperrmaßnahmen und Verkehrsmaßnahmen durchgeführt.

Fotos: wirSiegen.de