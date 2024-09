Siegener Grundschüler lernen im Wald: Neuer Umweltpädagoge vermittelt Kindern Klima-Grundwissen

(wS/si) Siegen 27.09.2024 | Wo und wie treibt der Borkenkäfer im Wald sein Unwesen? Auf kindgerechte Weise klärte Umweltpädagoge Daniel Rath jetzt (Freitag, 27. September) im Auftrag der städtischen Stabsstelle Klimaschutz Grundschülerinnen und -schüler der Sonnenhangschule in Seelbach unter anderem darüber auf, wie man Borkenkäfer-Befall an Baumrinden erkennt und was dieser mit dem Klima zu tun hat. Dafür wanderte er mit den Kindern von der Schule auf ein befallenes Feld mitten im Wald.

Zuvor traf die Gruppe an der Grillhütte „Am Schelderberg“ auf Bürgermeister Steffen Mues, der als Überraschung Lernhefte mit Informationen rund um das Thema Erneuerbare Energien mitgebracht hatte. „Das Interesse der Kinder an Klimaschutz-Themen ist groß, unsere Projektreihe stößt bei ihnen und den Schulen auf offene Ohren. Das ist wirklich klasse zu sehen“, lobte er das Engagement der Kinder. Steffen Mues und Lars Ole Daub, Leiter der Stabsstelle Klimaschutz, schauten persönlich vorbei, auch, um sich einen Eindruck von der Umsetzung des von der Stadt Siegen finanzierten Energie- und Klimaschutzprojektes zu machen. Für Bürgermeister Mues sind die kindgerechten Unterrichtseinheiten eine wichtige Basis: „Nur, wenn Kinder schon früh praktisches Wissen über ökologische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge erhalten, kann der Grundstein für die nachhaltige Gestaltung der Zukunft gelegt werden.“

Seit mehr als sieben Jahren bietet die Stabsstelle Klimaschutz in Siegener Grundschulen sich ergänzende Unterrichtseinheiten zu den Themen Energie- und Klimaschutz an, um Kindern mit den Themen „Klimaschutz und Energie“ sowie „Wald- und Klimafolgen“ ein Klima-Grundwissen zu vermitteln. In diesem Jahr hat sich Daniel Rath, Umweltpädagoge aus Kreuztal, bei der Ausschreibung für die Unterrichtsreihe durchgesetzt. „Premiere“ war jetzt in der 3. Klasse der Sonnenhangschule in Seelbach mit den Themen Borkenkäfer-Befall und Klimafolgen für die heimischen Wälder. Hierfür hatte Daniel Rath verschiedene Spiele vorbereitet, um den Schülerinnen und Schülern die Thematik näher zu bringen und die Kinder für Nachhaltigkeit zu motivieren.

Er wird im laufenden Schuljahr an weiteren Siegener Grundschulen die „Extraportion“ Klimawissen vermitteln. Das Fazit von Lars Ole Daub fällt positiv aus: „In all den Jahren hat

das Interesse an den Unterrichtseinheiten nicht nachgelassen, was uns sehr freut und uns bestärkt weiterzumachen.“ Die Unterrichtseinheiten werden von der Stabsstelle finanziert und stehen allen Grundschulen in Siegen zur Verfügung. Sie können bei Daniel Rath direkt „gebucht“ werden.

Schulen können über Daniel Rath buchen

Bei Rück- oder Anfragen zu den Unterrichtseinheiten können sich Siegener Grundschulen deshalb direkt an Daniel Rath wenden unter info@umweltbildung-rath.de. Das Modul I

„Klimaschutz und Energie“ geht auf das Grundprinzip des Treibhauseffekts ein und erklärt, wie der Mensch den Effekt verstärkt. Erklärt wird außerdem, was Energie ist, wie sie

produziert wird und wie Energieverbräuche und globalen Klimaveränderungen zusammenhängen. Außerdem werden Ansätze vermittelt, wo und auf welche Weise jeder seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.

Das Modul II „Wald und Klimafolgen“ verdeutlicht Kindern die Bedeutung von Wäldern und Böden als Lebensraum und Kohlenstoffspeicher. Außerdem wird ganz konkret vermittelt, wie sich globale Klimaveränderungen auf das Wettergeschehen in Siegen auswirken. Behandelt werden außerdem die Folgen für die Wälder sowie die Land- und Forstwirtschaft und das Thema Schädlinge und Veränderung der Artenzusammensetzung. Ziel des Projektes ist, Wissens- und Lernlücken zum Thema Klima- und Umweltschutz bei den Kindern zu füllen.

