Straßenfest in Siegen-Weidenau bringt Menschen zusammen und unterstützt die Jugendfeuerwehr

(wS/dj) Siegen 23.09.2024 | Am Samstag, den 24. August 2024, trafen sich bei bestem Sommerwetter 75 Erwachsene und 25 Kinder in der Friedenstraße in Siegen-Weidenau, um – nach den Jahren 2001, 2006 und 2009 – das vierte Straßen- und Nachbarschaftsfest unter dem Motto „Unsere Straße – unser Fest“ zu feiern.

Das Ziel dieses Nachbarschaftsfestes war es, die unterschiedlichen Generationen und Nationalitäten an einen Tisch zu bringen, um sich in Ruhe zu unterhalten und besser kennenzulernen. „Wir wollten“, so der Cheforganisator Detlef Rujanski, „dass alle eine funktionierende Nachbarschaft praktisch erleben können. Es sollte gezeigt werden, dass Engagement für die Nachbarschaft etwas Schönes ist.“

Das ist nach Meinung der Besucherinnen und Besucher hervorragend gelungen.

Die Initiatoren – die Ehepaare Thomas und Nicola Bruch, Matthias und Frederike Bieder sowie Detlef und Nanny Rujanski – waren nicht nur mit der Feier, sondern auch mit dem erzielten Überschuss in Höhe von 300 Euro sehr zufrieden.

Das Organisationsteam übergab die Summe kürzlich an die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Weidenau. Chris Schnell, Brandschutzbezirksleiter und Einheitsführer des Brandschutzbezirks 5 in Weidenau, der mit seiner Familie in der Friedenstraße wohnt und am Fest teilnahm, bedankte sich herzlich für diese vorbildliche und solidarische Nachbarschaftshilfe: „Sie setzen hier ein tolles Zeichen, das zur Nachahmung einlädt. Gerade der Jugendfeuerwehr widmen wir in Weidenau seit vielen Jahren besondere Aufmerksamkeit.“

In der Jugendfeuerwehr werden Kinder und Jugendliche in den Bereichen „Brandschutz“ und „technische Hilfe“ ausgebildet. Dabei lernen sie die Feuerwehrtechnik und -taktik kennen, und es werden Sozialkompetenzen wie Teamarbeit, Kommunikation, Selbstsicherheit und Eigenständigkeit gefördert. Mit der Spende soll ein Tagesausflug der Jugendfeuerwehr unterstützt werden. Aktuell sind in Weidenau etwa 23 Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 17 Jahren in der Jugendfeuerwehr aktiv.

„Ich freue mich, dass wir in Weidenau in Sachen Nachwuchsförderung gut aufgestellt sind“, so Detlef Rujanski.

Abschließend galt ein besonderer Dank der W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH, der Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG sowie der Gärtnerei Hartmann, die das Fest tatkräftig unterstützten.