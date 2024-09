Tagessieg in Wesel: EJOT Team TV Buschhütten steigt in die Verbandsliga auf

(wS/ejo) Kreuztal 09.09.2024 | Am vergangenen Sonntag konnte die Männermannschaft des EJOT Team TV Buschhütten mit einem Tagessieg in Wesel überzeugen.

Mit der Saisonleistung von drei Siege und einem dritten Platz, unterstrichen die Männer ihre Souveränität in der Landesliga und finalisierten zugleich ihren Aufstieg in die Verbandsliga.

Das diesjährige Finale fand in Wesel am Auesee statt. Über die Kurzdistanz von 1500 m Schwimmen, 36 km Radfahren und 10 km Laufen gingen für das Team aus Buschhütten Daniel Jürgens, Jan-Luca Kottenhahn, David Zepke und Neuzugang Thomas Eickmann an den Start.

Lange Zeit sah es nach einem Start-Ziel-Sieg für Jan-Luca Kottenhahn aus, welcher in der letzten Laufrunde durch eine Verletzung ausgebremst wurde. Die starke Teamleistung mit den Plätzen Jan- Luca Kottenhahn (4), Thomas Eickmann (5), Daniel Jürgens (11) und David Zepke (17) sicherte der Mannschaft jedoch ihren dritten Tagessieg.

Zugleich konnte in der ausgetragenen Landesmeisterschaft Jan-Luca Kottenhahn sowie Thomas Eickmann in ihrer jeweiligen Altersklasse den zweiten Platz erreichen.

Nach erfolgreichem Tag und Erreichen des Saisonziels herrschte ausgelassene Stimmung am Auesee.