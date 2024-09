Technischer Defekt an einem PKW sorgt für Verkehrsbehinderungen auf der Hagener Straße in Eichen

(wS/red) Kreuztal 26.09.2024 | Am heutigen Morgen kam es auf der Hagener Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Eichen. Ein Ford-Fahrer befuhr gegen 07:30 Uhr die Straße aus Richtung Eichen in Richtung Kreuztal, als es in Höhe der ThyssenKrupp / Hammerstraße zu einem technischen Defekt am Fahrzeug kam. In der Folge verlor das Auto Betriebsmittel.

Die alarmierte Feuerwehr der Stadt Kreuztal sowie die örtliche Werkfeuerwehr von ThyssenKrupp rückten schnell zur Einsatzstelle aus. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die auslaufenden Betriebsmittel und setzten Bindemittel ein, um die Gefahrenstelle abzusichern und eine Umweltverschmutzung zu verhindern.

Während der Arbeiten musste die Hagener Straße teilweise einspurig gesperrt werden, was zu Staus in beide Fahrtrichtungen führte. Autofahrer mussten sich auf längere Wartezeiten einstellen, da der morgendliche Berufsverkehr durch die Sperrung stark beeinträchtigt wurde.

Nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort übernahm eine Spezialfirma die gründliche Reinigung der Fahrbahn.

