The Dark Tenor kommt mit seiner „Symphony Of Light“-Tour 2024 am 19. Oktober auch nach Siegen!

(wS/mm) Siegen 20.09.2024 | Billy Andrews aka The Dark Tenor gastiert im Rahmen seiner nahezu ausverkauften „Symphony Of Light“-Tour am 19. Oktober 2024 auch in Siegen (Siegerlandhalle!

Nach erfolgreichen Konzerten 2023 kündigte Billy Andrews, alias The Dark Tenor, im März diesen Jahres seine neue Tour für den Spätsommer 2024 an! Motto der Shows: „Symphony of Light“! Heute ist diese Tour bereits zu über 95% aller Tickets ausverkauft. In Siegen stehen für Schnellentschlossene noch einige Tickets zum Verkauf!

Fotos: David Hennen

Die große Deutschland-Tournee ist die gleichnamige Ode an sein 2014 erschienenes Debüt-Album. „Symphony of Light“. Mit neuen Songs und Musik aus einem Jahrzehnt Dark Tenor entführt Billy seine Zuschauer auf eine fantastische Zeitreise.

Begleitet wird er auf Tournee von seiner Rockband und einem spektakulären – in 3D-Technik gedruckten – leuchtenden Cello.

Billy Andrews, der Beethoven, Mozart und Bach als die Popper, Rocker und Punks ihrer Zeit betitelt und selbst eine Symbiose aus Klassik und Moderne verkörpert, verspricht ein faszinierendes Erlebnis, bei dem berühmte klassische Melodien mit Musik der Gegenwart verbunden und somit Klassik für alle neu erlebbar wird.

Von Ode an die Freude bis Nessun Dorma bleibt kaum ein Stück unangetastet; die Herausforderung ist angenommen, jeder Komposition ein modernes Gewand zu schneidern, ohne dessen Grundcharakter zu verlieren. Denn die Mission von Billy Andrews ist klar: möglichst vielen Menschen jedweder Altersgruppe Klassik näher zu bringen. Denn: „ Klassik ist geil!!“

DARK TENOR - Rise (Live 2023)

