Unfall auf der L728 zwischen Eckmannshausen und Herzhausen: Verdacht auf illegales Rennen nach schwerem Crash

(wS/red) Netphen 18.09.2024 | Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr kam es auf der L728 zwischen Eckmannshausen und Herzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 19-jähriger Fahrer eines BMW in Richtung Herzhausen unterwegs, als er ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Ein weiterer BMW, gesteuert von einem 18-jährigen Fahrer, war ebenfalls in die Geschehnisse verwickelt.

Der Unfall ereignete sich, als der 19-Jährige nach rechts auf den Grünstreifen geriet, sein Wagen mehrere Meter durch den Straßengraben schleuderte und sich schließlich mehrfach überschlug. Das Fahrzeug prallte gegen einen kleineren Baum, bevor es nach etwa 185 Meter auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht im Fahrzeug eingeklemmt, jedoch erlitt er Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Schwere seiner Verletzungen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der 18-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Die Polizei vermutet, dass ein illegales Autorennen stattgefunden haben könnte. Aufgrund dieses Verdachts wurden die Führerscheine beider Fahrer eingezogen und ihre Fahrzeuge sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, beleuchtete die Unfallstelle und beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L728 in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit (22 Uhr) noch an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!