Verkehrsunfall mit zwei verletzten Businsassen auf der Busspur der Weidenauer Straße

(wS/ots) Siegen 05.08.2024 | Am frühen Mittwochmorgen (04.09.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall in Siegen-Weidenau gekommen, bei dem Insassen eines Linienbusses leicht verletzt wurden.

Der Bus war gegen 07:15 Uhr auf der Busspur der Weidenauer Straße in Richtung Siegen unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein VW Golf links neben dem Linienbus.

Der Pkw beabsichtigte, im weiteren Verlauf in die Waldhausstraße abzubiegen.

Dabei übersah die Fahrerin den Bus. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Busfahrer stark ab. Dadurch kamen mehrere Insassen zu Fall. Eine 22-Jährige, sowie eine 14-Jährige verletzten sich leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin des VW stoppte allerdings nicht und setzte ihre Fahrt fort. Im Rahmen von weiteren Ermittlungen konnte sie ausfindig gemacht werden.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen.