Vollsperrung nach Unfall auf Kreuztaler Straße in Freudenberg Bühl

(wS/red) Freudenberg 27.09.2024 | ERSTMELDUNG | Auf der Kreuztaler Straße in Freudenberg Bühl kommt es derzeit (13 Uhr) zu einer Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall. Beteiligt sind ein PKW und ein LKW. Polizei und Rettungsdienst befinden sich bereits vor Ort.

Update:

Heute Mittag gegen 12:39 Uhr kam es im Freudenberger Ortsteil Bühl zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW, der erheblichen Sachschaden zur Folge hatte.

Gegen Mittag war eine 55-jährige LKW-Fahrerin auf der Kreuztaler Straße von der Wilhelmshöhe in Richtung Bühl unterwegs. In einer scharfen Kurve geriet der Auflieger ihres Lastwagens in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi Q7. Der Audi wurde von einem 33-jährigen Mann gesteuert, der durch die Wucht des Aufpralls verletzt wurde.

Der PKW-Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, wurde jedoch nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am LKW sowie am Audi entstand erheblicher Sachschaden. Der Audi erlitt einen Totalschaden, während die Polizei den Gesamtschaden auf über 100.000 Euro schätzt. Die Kreuztaler Straße ist aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten (13:45 Uhr) weiterhin voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt derzeit die genaue Unfallursache.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de