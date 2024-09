Von Windkraft bis Flüchtlingspolitik: CDU-Stammtisch als Plattform für aktuelle Debatten

(wS/cdu) Erndtebrück 16.09.2024 | Nach einer pandemiebedingten Pause fanden sich die Mitglieder der Wittgensteiner CDU vergangene Woche zu einem erneuten Stammtisch in der Mühle 8 in Erndtebrück ein. Die regelmäßigen Treffen, die in der Vergangenheit fester Bestandteil des politischen Austauschs waren, wurden durch die Corona-Krise unterbrochen, doch nun konnte diese Tradition erfolgreich fortgesetzt werden.

Auf Einladung des CDU-Gemeindeverbandes Erndtebrück kamen Mitglieder aus den Stadt- und Gemeindeverbänden von Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück zusammen, um in gemütlicher Atmosphäre über aktuelle politische, gesellschaftliche und private Themen zu sprechen. Die lockere Umgebung bei gepflegten Getränken und ausgezeichnetem Essen bot den perfekten Rahmen für intensive Diskussionen über die drängenden Herausforderungen der Region.

Im Fokus der Gespräche standen vor allem die Themen Windkraft- und Photovoltaikanlagen, die Unterbringung von Flüchtlingen sowie die Infrastruktur der Wittgensteiner Kommunen. Diese Schwerpunkte spiegeln die aktuellen Probleme wider, die die Kommunen besonders beschäftigen und die im direkten Austausch vor Ort besprochen wurden.

Der Stammtisch bot den Teilnehmern die Gelegenheit, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich in offener Runde über Lösungen und Perspektiven auszutauschen. Insgesamt wurde der Abend als sehr kurzweilig und erfolgreich empfunden, der die Verbundenheit und den Zusammenhalt der CDU-Mitglieder in der Region erneut stärkte.

Mit Vorfreude blickt die Wittgensteiner CDU bereits auf das nächste Treffen, das in ähnlicher Form fortgeführt werden soll.

Fotos: CDU Erndtebrück

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!