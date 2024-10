Ab Montag, 14. Oktober: Friedrich-Wilhelm-Straße in Siegen gesperrt

(wS/si) Siegen 11.10.2024 | Ab Montag, 14. Oktober 2024, wird die Friedrich-Wilhelm-Straße voraussichtlich für mehrere Wochen für den Verkehr gesperrt, teilt die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung mit. Die Vollsperrung beginnt um 7.30 Uhr am Morgen.

Der Einmündungsbereich in die Frankfurter Straße wird ausgebaut. Zunächst erfolgen die Straßenbau-, Kanal- und Versorgungsleitungsarbeiten. Vorgesehen ist, dass der Straßenbau – dazu gehören die Asphaltarbeiten und die Pflasterarbeiten am Gehweg – in der Frankfurter Straße 66 bis 86 im Rahmen der Baustelle Schleifmühlchen dieses Jahr bis auf die Asphaltdeckschicht abgeschlossen werden.

Die Friedrich-Wilhelm-Straße bleibt aber über die Straße Fludersbach/Peipers Halde sowie die Hambergstraße weiter erreichbar. Vom Bau betroffen ist nur der unmittelbare Einmündungsbereich in die Frankfurter Straße. Bis zum Baufeld kann die Friedrich-Wilhelm-Straße von Anliegern genutzt werden.