BIKAR METALLE als Weltmarktführer in Südwestfalen ausgezeichnet

(wS/bm) Bad Berleburg-Raumland 25.10.2024 | Das familiengeführte Unternehmen BIKAR METALLE aus Wittgenstein wurde als Weltmarktführer in Südwestfalen für seine führende Rolle in der Automatisierung und Digitalisierung der Produktion von Aluminiumzuschnitten ausgezeichnet.

Seit über 60 Jahren beliefert BIKAR METALLE Kunden aus allen Industriebereichen mit individuell zugeschnittenen Materialien, darunter Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Sonderlegierungen und Kunststoffe.

Die Auszeichnung als Weltmarktführer ist das Ergebnis jahrelanger Innovationskraft und eines klaren Fokus auf Automatisierung und Digitalisierung. Mit der Einführung der BIKAR ZONE, einem hochmodernen Zuschnittzentrum für Aluminiumwalzplatten, hat das Unternehmen weltweit als erstes die Automatisierung der Fertigung nicht standardisierter Zuschnitte nach dem Vorbild einer

Serienproduktion realisiert.

In der BIKAR ZONE sind sämtliche Arbeitsschritte – von der Einlagerung der Rohplatten bis hin zur Verpackung der auf Kundenwunsch maßgefertigten Zuschnitte – vollständig automatisiert. Dabei kommen modernste Robotik, fahrerlose Transportsysteme, fortschrittliche Sensorik und eigenentwickelte Softwarelösungen zum Einsatz.

„Unser Ziel war es schon immer, die Zukunft zu gestalten und durch kontinuierliche Weiterentwicklung Maßstäbe zu setzen. Mit der Automatisierung unserer Prozesse in der BIKAR ZONE haben wir einen Meilenstein in unserer Branche erreicht, der uns als Weltmarktführer bestätigt“, sagt CIO Dr. Jan Wolf.

Dank der umfassenden Automatisierung in der Produktion kann BIKAR den Materialverbrauch erheblich senken. Speziell entwickelte Systeme zur Späneabsaugung und -verdichtung ermöglichen eine legierungsreine Trennung der beim Sägeprozess entstehenden Reste. Dies trägt entscheidend zur verbesserten Recyclingfähigkeit und Ressourcenschonung bei.

„Der Erfolg von BIKAR wäre ohne unsere engagierte BIKAR FAMILY nicht möglich.

Die BIKAR FAMILY schafft in einer Kultur der Zusammenarbeit und Innovation die Lösungen, die uns an die Weltspitze bringen. Jeder Einzelne trägt dazu bei, die hohen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und ständig neue Maßstäbe zu setzen“, betont Jan Wolf.

Mit dieser herausragenden Leistung festigt BIKAR METALLE seine Position als Vorreiter in der Verarbeitung von NE-Metallen und als zukunftsorientiertes Unternehmen, das seine Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft ernst nimmt.

Über BIKAR METALLE:

Das 1962 gegründete Familienunternehmen BIKAR METALLE aus Bad Berleburg-Raumland ist auf die Produktion und den Vertrieb von Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Sonderlegierungen und Kunststoffen spezialisiert. Durch kontinuierliche Innovation und fortschrittliche Automatisierungslösungen hat sich BIKAR zum Weltmarktführer in der Aluminiumverarbeitung entwickelt. Mit über 60 Jahren Erfahrung beliefert das Unternehmen Kunden weltweit und setzt dabei auf Qualität, Präzision und Nachhaltigkeit.

Der Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen, Dr. Thilo Pahl, überreichte die Urkunde „Weltmarktführer in Südwestfalen“ im Rahmen einer Veranstaltung an Dr. Jonas Weber, Head of Digital Innovation, Dean-Robin Kern, Mitarbeiter Digital Innovation und Vanessa Roth, CMO.

