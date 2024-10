Bund fördert Bodenstromversorgung – Landrat: „Siegerland Flughafen setzt auf neue umweltfreundliche Technik“

(wS/si) Siegen 09.10.2024 | Der Siegerland Flughafen setzt künftig bei der Bodenstromversorgung von Flugzeugen auf Batterien statt Diesel. „Damit können wir auch an dieser Stelle einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten“, freut sich Landrat Andreas Müller: „Denn am Ende kommt es darauf an, viele einzelne, oft auch kleine Maßnahmen umzusetzen, wenn wir die Klimaziele, die Deutschland sich gesetzt hat, erreichen wollen“, betont der Landrat.

Dass Flugzeuge auch am Boden Strom benötigen, ist nicht unbedingt allgemein bekannt. Doch Beleuchtung, Cockpit-Instrumente, Navigationssysteme oder Kommunikationsgeräte müssen auch am Boden funktionieren, z.B. während der Vorbereitung auf einen Flug. Auch Techniker nutzen Bodenstrom, um Wartungsarbeiten durchzuführen und verschiedene Systeme zu überprüfen.

Bodenstrom kann entweder durch Hilfsturbinen der Flugzeuge erzeugt werden oder durch Aggregate, die oftmals mit Diesel betrieben werden. So bisher auch auf dem Siegerland Flughafen. Diese werden nun durch klimafreundliche batteriebetriebene und mobile Bodenstromaggregate, so genannte GPU´s (Ground Power Units), ersetzt. Die ermög­li­chen es Flug­zeu­gen, wäh­rend der Stand­zei­ten am Boden auf externe nachhaltige Strom­quel­len zurück­zu­grei­fen, anstatt ihre eige­nen Trieb­werke lau­fen zu las­sen. „Das reduziert die CO2-Emissionen, Feinstaub und Stickoxide und auch der Lärmpegel wird deutlich reduziert“, sagt Klaus Irle, Geschäftsführer des Siegerland Flughafens. „Die Umstellung von dieselbetriebenen GPU´s auf batteriebetriebene Systeme ist insbesondere für den zunehmenden Geschäftsreiseverkehr auf dem Siegerland Flughafen eine weitere Investition in einen nachhaltigen und klimafreundlichen Regionalflughafen“, betont Irle.

Der Siegerland Flughafen bekommt für die Anschaffung der batteriebetriebenen Bodenstromversorgung eine Förderung in Höhe von 38.500 € vom Bund. Entsprechende Förderbescheide wurden jetzt vom Bundesverkehrsminister an 18 deutsche Flughäfen übergeben. Dazu hatte Dr. Volker Wissing nach Berlin eingeladen. Neben Klaus Irle nahmen auch die beiden heimischen Bundestagsabgeordneten Luiza Licina-Bode und Volkmar Klein an der Übergabe teil.

Übergabe der Förderurkunde in Berlin – v.l. Volkmar Klein, Dr. Volker Wissing, Klaus Irle, Luiza Licina-Bode – Foto: BMDV, Sebastian Woithe

