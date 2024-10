Dank Spenden und Engagement – Verein Handycap Siegen übergibt dringend benötigtes Fahrzeug

(wS/red) Siegen – Birlenbach 29.10.2024 | „Handycap Siegen“ – Ein Verein, der Herzenswünsche erfüllt

Es gibt Menschen, denen das Leben überwiegend Sonne und Wohlstand beschert hat. Und dann gibt es diejenigen, die sich plötzlich auf der Schattenseite des Lebens wiederfinden: sei es durch eine Krankheit, die sie heimsucht, oder durch ein Handicap, mit dem sie schon zur Welt gekommen sind. Für viele dieser Menschen ist Hilfe essenziell – und genau hier setzt der Siegener Verein „Handycap Siegen“ an. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 engagiert sich der Verein unermüdlich, um für Menschen mit Behinderungen und chronischen sowie unheilbaren Erkrankungen da zu sein und Herzenswünsche zu erfüllen. Auf der Website des Vereins heißt es: „Wir erfüllen dir deinen größten Wunsch.“

Ein Netzwerk der Unterstützung und Solidarität

„Handycap Siegen“ bietet dabei eine breite Palette an Hilfsangeboten: Neben der Erfüllung von Wünschen unterstützt der Verein auch bei Behördengängen, bietet Begleitservices und hilft bei der Beschaffung von Therapie- und Spezialspielzeugen. Für Menschen, die im Kreis Siegen-Wittgenstein leben und durch ein Handicap in ihrem Alltag eingeschränkt sind, schafft der Verein so neue Perspektiven und kleine Lichtblicke im oft beschwerlichen Alltag.

Ein besonderer Wunsch für Lukas

In einem Bericht, den wir am 2. September 2024 auf „wirSiegen.de“ veröffentlichten, stellten wir Lukas Brado vor. Lukas, ein 20-jähriger junger Mann, leidet an einer bislang unklaren Erkrankung und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Mutter Christina erinnert sich an zahlreiche schicksalhafte Ereignisse während der Schwangerschaft und berichtet, dass Lukas bis heute keinerlei Emotionen zeigt, nie geweint hat und kaum in der Lage ist, seine Bedürfnisse auszudrücken. Als er Aufmerksamkeit braucht, beginnt er zu „wippen und quietschen“.

Lukas ist stets auf die Unterstützung seiner Mutter und seiner beiden jüngeren Geschwister angewiesen. Da die Familie in einer ländlichen Gegend wohnt und ohne eigenes Auto schwer mobil ist, bleibt ein einfaches „mal eben“ – sei es ein spontaner Ausflug in den Zoo oder ein gemeinsames Eisessen – meist unmöglich. Der Herzenswunsch der Familie war daher ein behindertengerechtes Auto, das Lukas das Leben und die Teilhabe an solchen Erlebnissen ermöglicht.

Der Aufruf des Vereins und ein überwältigendes Echo

Die Reaktionen auf unseren Bericht und in weiteren Medien unserer Region über Lukas‘ Schicksal waren überwältigend. Durch zahlreiche Spenden konnten die benötigten Mittel innerhalb weniger Wochen gesammelt werden, um den Wunsch der Familie zu erfüllen. Am 29. Oktober 2024 war es endlich soweit: Mitglieder von „Handycap Siegen“ und zahlreiche Unterstützer versammelten sich in Birlenbach, um den Brados eine außergewöhnliche Überraschung zu bereiten.

Ein Moment der Freude – ein neues Auto für Lukas

Gegen 16:30 Uhr rollte ein geschmückter, weißer PKW vor, dekoriert mit bunten Luftballons. Lukas, in seinem Rollstuhl neben seiner Mutter, war still und aufmerksam, und die Helfer und Helferinnen des Vereins standen gerührt daneben. Als das Fahrzeug feierlich übergeben wurde, erfüllte dieser besondere Moment die Anwesenden mit einer tiefen Freude. Lukas wurde behutsam in sein neues Auto geführt, das künftig spontane Ausflüge und Besuche bei Ärzten und Therapeuten erheblich erleichtern wird. Für einen Augenblick zeigte Lukas ein sanftes Lächeln – ein Ausdruck, der andeutete, dass auch er spürte, wie viel Unterstützung ihm und seiner Familie durch die Menschen in seiner Umgebung zuteilwurde.

Dankbarkeit und Zuversicht

Christina Brado, die als alleinerziehende Mutter jeden Tag aufs Neue die Herausforderung meistert, Lukas und seine Geschwister zu betreuen, zeigte sich tief gerührt und dankbar für die Hilfe und Anteilnahme, die sie von den Mitgliedern und Unterstützern des Vereins erfahren hat. Mit dem neuen Auto kann sie nun nicht nur die Arzttermine und Therapien ihres Sohnes besser bewältigen, sondern ihm und seinen Geschwistern auch die Möglichkeit bieten, gemeinsam spontane Unternehmungen zu genießen.

Der Verein „Handycap Siegen“ bedankt sich bei allen, die mit ihren Spenden und durch Benefizaktionen dieses Projekt ermöglicht haben. Im Namen des gesamten Vorstands und der Mitglieder richtet der Verein einen herzlichen Dank an die Menschen im Siegerland, die immer wieder dazu beitragen, dass Hilfe dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird.



Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Wer mehr über den Verein Handycap Siegen wissen möchte findet HIER ALLE INFOS – www.handycapsiegen.de