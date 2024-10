Die Evangelische Gemeinschaft Büschergrund lädt zu Themenabenden ein

(wS/ev) Freudenberg 30.10.2024 | Vom 1. – 10. November finden in den Räumlichkeiten der Evangelischen Gemeinschaft Büschergrund Vorträge mit Markus Wäsch statt. Jeder dreht sich um die Frage, wie einzelne Aspekte des Lebens sinn- und wertvoll gestaltet werden können und was die 10 Gebote der Bibel damit zu tun haben können. Die Themenreihe richtet sich an alle, die ganz konkret erleben möchten, wie sich vermeintlich verstaubte Prinzipien auf unsere heutigen Situationen anwenden lassen.

Die Abende beginnen montags- freitags jeweils um 19.30 Uhr und an den beiden Sonntagen bereits um 10.00 Uhr. Für Familien mit Kindern wird dann auch eine parallele Kinderbetreuung angeboten und alle sind zu einem anschließenden Mittagesse eingeladen. Am 3. November sorgt der Heimatverein für das leibliche Wohl und die Feuerwehr präsentiert ihr Equipment für Jung und Alt.

Markus Wäsch, Jahrgang 1966, ist Prediger, Autor und Bibelschullehrer. Geboren wurde er in Dillenburg, wo er zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern lebt.

Die Evangelische Gemeinschaft Büschergrund in der Wendinger Straße 4, ist Mitglied im Ev. Gemeinschaftsverband Siegerland-Wittgenstein. Sie bietet allen interessierten Gästen und Besuchern verschiedene Gruppen für alle Altersstufen an. Mit über 100 regelmäßigen Besuchern ist der wöchentliche Gottesdienst dabei die größte Veranstaltung. Die Gemeinde versteht die Bibel als verbindliche Grundlage für das Leben und stellt den Glauben an Jesus Christus ins Zentrum ihrer Arbeit. www.evgb.de

Die Termine in der Übersicht:

Fr., 1. November: Ein befreites Leben führen

Sa., 2. November: Trugbilder entlarven

So., 3. November: Respekt & Wertschätzung zeigen mit. anschl. Mittagessen

Mo., 4. November: Ruhe für die Seele finden

Di., 5. November: Harmonisch mit den Eltern umgehen

Mi., 6. November: Den anderen (am) Leben lassen

Do., 7. November: Eine stabile Beziehung führen

Fr., 8. November: Lieber geben als nehmen

Sa., 9. November: Auf dem Boden der Tatsachen stehen

So., 10. November: Sich mit dem begnügen, was man hat, mit. anschl. Mittagessen