Die Flügelchen der Herzklopfen-Wunschengel sind geputzt! Aktion Herzklopfen startet wieder!

(wS/al) Siegen 24.10.2024 | Die beliebte Aktion Herzklopfen von AliBaba der gemeinnützigen Trägerin Alternative Lebensräume GmbH ist vorbereitet und die Teams freuen sich auf eine erneut erfolgreiche Wunscherfüllungszeit.

Erneut können Kinder aus einkommensschwachen Familien der Regionen Siegen, Kreuztal, Hilchenbach und Bad Berleburg Wunschzettel ausfüllen. Die werden geprüft und den gebastelten Wunschengeln anvertraut, die sie in einer Wolke in die teilnehmenden Ladenlokale tragen. Wunschpatinnen und -paten sowie zahlreiche Spenden erfüllen Mädchen und Jungen bis 14 Jahren dann ihren kleinen Herzenswunsch.

Für Siegen eröffnete bereits zum 18. Mal Bürgermeister Steffen Mues, als Schirmherr für die Aktion in Siegen, die Wunscherfüllungszeit. Als weitere Schirmherren fungieren wieder: Bürgermeister Walter Kiß für Kreuztal, Kyrillos Kaioglidis für Hilchenbach und Bernd Fuhrmann für Bad Berleburg die Aktion.

Rund 11.500 Kinderwünsche konnten in den zurückliegenden Aktionsjahren erfüllt werden. Dazu Sonja Becker, Geschäftsführerin der Alternativen Lebensräume GmbH: „Wir sind nach wie vor von der großen Bereitschaft in der Region begeistert, Kinderwünsche wahr werden zu lassen. Auch in diesem Jahr sind die Lebenshaltungskosten gestiegen. Gerade Familien mit Kindern und wenig

Einkommen trifft das besonders. Auf der anderen Seite stehen viele Menschen, die sich in einer besseren Lage befinden und die gerne genau diese Aktion vor Ort unterstützen. Das hören wir immer wieder von den Wunschpatinnen und Wunschpaten. Vielen gefällt es besonders, wenn sie sich mit ihren eigenen Kindern einen Wunsch direkt aussuchen, ein Geschenk erwerben, hübsch verpacken und bei AliBaba abgeben.“

Bürgermeister Steffen Mues ist für die Aktion ein „Wunschengelbotschafter“. Seit vielen Jahren unterstützt er sie persönlich: „Die Aktion Herzklopfen ist mir ein besonderes Anliegen, weil sie zeigt, dass mit kleinen Gesten Großes bewirkt werden kann. Es freut mich jedes Jahr aufs Neue, wie viele Kinder durch die Unterstützung der Wunschpatinnen und Wunschpaten glücklich gemacht werden.

Diese Aktion steht für Nächstenliebe und Gemeinschaftssinn und es ist mir eine Freude, schon zum 18. Mal als Schirmherr und Wunschpate dabei zu sein.“

Die AliBaba-Filialen der Alternativen Lebensräume GmbH haben sich schon vorbereitet, mit der Erstellung der Wunschzettel, dem Basteln der Wunschengel und der hübschen Kleinigkeiten aus der „Little-Else-Produktion“, durch deren Erwerb Menschen Herzklopfen unmittelbar unterstützen können. Wünsche können bis zum 22.11. eingereicht werden. Wunschpatinnen und Wunschpaten werden zwischen dem 5.11. und 9.12. gesucht. Interessierte können sich in den AliBaba-Filialen melden, wo in den Schaufenstern wieder die Wunschengel aushängen werden. Bis zum 13. Dezember sind alle Geschenke parat, um vor Heiligabend in den „Wunschzentralen“ an die Kinder ausgegeben zu werden. Im Nachgang der Aktion können sich die Wunscherfüllenden über ein kleines von den Kindern gestaltetes Dankeschön freuen.

Bürgermeister Steffen Mues umrahmt links von Sonja Becker, Geschäftsführerin, und rechts, Astrid Brockelt (AliBaba) der Alternative Lebensräume GmbH

