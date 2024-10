Ein Tag des Genuss und der Tradition beim Herbstzauber am Dielfer Backes

(wS/bv) Wilnsdorf 14.10.2024 | Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr wird der Dielfer Backesverein in Kürze den Backes für den 2. Herbstzauber wieder in Betrieb nehmen: Am 20. Oktober 2024, ab 10.30 Uhr, findet der „Herbstzauber am Dielfer Backes“ im Augraben in Niederdielfen statt.

An diesem besonderen Tag wird eine mobile Apfelpresse für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen, die vorherige Terminvergabe über www.die-obstpresse.de erfordert.

Die Veranstaltung bietet jedoch weitaus mehr als die Verarbeitung von Äpfeln. An verschiedenen Ständen können Besucher köstliche Produkte wie Honig, Gewürze, Kaffee und vieles mehr erwerben. Die kulinarischen Genüsse vor Ort umfassen selbstgemachte Kürbissuppe, erlesenen Wein von der Ahr, verschiedene Kaffeespezialitäten und frisch gezapfte regionale Biersorten. Natürlich dürfen auch die traditionellen Backwaren nicht fehlen, darunter verschiedene Brotsorten und Kuchen aus dem hauseigenen Backes.

Im Rahmen des Herbstzauber werden die Besucher auch erstmalig die neuen Outdoor-Möbel nutzen können, die mit Fördermitteln aus dem Leaderprogramm der Gemeinde Wilnsdorf angeschafft wurden. „Die neuen Möbel bieten nicht nur einen guten Sitzkomfort, sondern tragen auch zu einer gemütlichen Atmosphäre bei.“ freut sich der Vorsitzende Olaf Withake; „Wir brennen schon darauf die Stühle und Tische bei schönstem Herbstwetter mit unseren Gästen einzuweihen.“

Neben dem kulinarischen Angebot bietet der Dielfer Backesverein auch den kleinen Besuchern die Möglichkeit mit Bogenschießen und die rollende Waldschule, einen unterhaltsamen Tag zu verbringen.



