Elternseminar nimmt „Diabetes bei Kindern und Jugendlichen“ unter die Lupe

(wS/drk) Siegen 29.10.2024 | Die Zahlen steigen kontinuierlich. Deutschlandweit sind mittlerweile über 30.000 Kinder von der Typ-1-Diabetes-Erkrankung betroffen. Ihr Körper kann kein lebenswichtiges Insulin eigenständig herstellen. Die Gründe für die Erkrankung sind ungeklärt. „Ein Thema, das bei uns sehr häufig auf der Agenda steht“, meint Dr. Gebhard Buchal. Als Chefarzt der Pädiatrie an der DRK-Kinderklinik haben er und sein Diabetes-Team im vergangenen Jahr circa 400 Patientinnen und Patienten betreut. Ein vielköpfiges Team, bestehend aus Ärzten, Pflegekräften, Diabetesberatern, Psychologen, Sozialarbeitern und Physiotherapeuten – um nur einige Berufsgruppen zu nennen. „Wissenswertes über den kindlichen Diabetes“ heißt deshalb das nächste kostenlose Elternseminar an der DRK-Kinderklinik. Am 25. November erläutert Dr. Gebhard Buchal im Bistro Max auf dem Siegener Wellersberg von 18 bis 19:30 Uhr die Details.

Das Team der Diabetes-Ambulanz der Siegener Klinik ist breit aufgestellt. Schließlich darf die Krankheit nicht unterschätzt werden und greift umfassend in den Lebensalltag der Mädchen und Jungen ein. „Diabetes stellt alles auf den Kopf“, so der Chefarzt. Besonders der Umgang mit der Ernährung gestaltet sich im Alltag schwierig. Jedoch dürfen Kinder mit Typ-1-Diabetes genau das Gleiche essen wie andere Kinder auch. Eine Ernährung mit vielen Vollkornprodukten, viel Gemüse und Obst ist gesund und tut auch dem Blutzuckerspiegel gut. Und: Auch Naschen ist erlaubt. Was Eltern genau beachten sollten und welche Maßnahmen man ergreifen sollte, erläutert Buchal in dem kostenlosen Elternseminar. Er möchte die Angst vor Unter- oder Überzuckerung nehmen und gleichzeitig den Eltern, Geschwistern, Lehrern oder Erziehern wichtige Tipps an die Hand geben, um den Umgang mit Diabetes zu erleichtern. Im Anschluss an den Vortrag bleibt genügend Zeit für weitere Fragen. Anmeldungen sind via E-Mail (marketing@drk-kinderklinik.de) im Marketing der DRK-Kinderklinik möglich.

