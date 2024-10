Erfolgreiche Bergung nach Waggon-Unfall in Kreuztal-Ferndorf

(wS/red) Kreuztal 24.10.2024 | Nach dem Zugunfall am 23. Oktober 2024, bei dem gegen 08:40 Uhr zwei Waggons eines Güterzugs entgleisten, wurde die Bergung der verunfallten Waggons am Abend desselben Tages erfolgreich abgeschlossen. Der Vorfall ereignete sich beim Rangieren im Gleisanschluss der Firma Thyssen in Richtung Bahnhof Ferndorf.

Die Bergungsarbeiten begannen am Abend und zogen zahlreiche Zuschauer an, die das Geschehen aus sicherer Entfernung verfolgten. Mit schwerem Gerät und viel Fachwissen gelang es einem professionellen Team der Deutschen Bahn, die tonnenschweren, aber zum Zeitpunkt des Unfalls leeren Waggons wieder auf die Schienen zu hieven. Dabei war besondere Vorsicht geboten, da die Waggons in einer schwierigen Position verkeilt waren.

Um den ersten Waggon zu bergen, setzten die Spezialisten dicke Eisenketten und einen Kran ein. In präziser Abstimmung hoben sie den Waggon in kleinen Abschnitten an, um ihn wieder in die richtige Position zu bringen. Zahlreiche Hindernisse, darunter schwere Betonklötze, mussten überwunden werden. Sicherheit hatte dabei oberste Priorität, da die Arbeiter teils unter körperlich anstrengenden Bedingungen tätig waren.

Dank des mitspielenden Wetters – es blieb trocken und die Temperaturen waren mild – konnten die Arbeiten zügig voranschreiten. In den frühen Morgenstunden des 24. Oktober gelang es dem Team, die Waggons wieder auf die Gleise zu bringen.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn äußerte sich zu den Ereignissen: „Am gestrigen Morgen entgleisten zwei leere Güterzugwagen beim Rangieren. Die Bergung konnte heute Nacht erfolgreich abgeschlossen werden. Ein Schienenkran und ein Hilfsgerätewagen waren im Einsatz.“

Die ersten Untersuchungen ergaben, dass zwei Weichen sowie mehrere Hundert Meter Oberbau erneuert werden müssen, einschließlich eines Signals und der dazugehörigen Drahtleitungen. Ein genauer Zeitrahmen für die Reparaturen steht noch nicht fest, jedoch wird mit einer Durchführung im November gerechnet.

Zur Schadenshöhe und der genauen Ursache des Unfalls hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell gibt es hierzu noch keine weiteren Informationen.

Die Deutsche Bahn setzt alles daran, die Situation schnellstmöglich zu klären und den Betrieb wieder in vollem Umfang herzustellen.

Die Waggons konnten im Laufe der Nacht entfernt werden. Jetzt beginnen die Reparaturen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

