Erstmalig: Bahnhof Kreuztal-Littfeld als Modell erhältlich!

(wS/el) Kreuztal 16.10.2024 | Eine Premiere für Modellbahnfreunde und Heimatverbundene: Der Bahnhof Kreuztal-Littfeld erscheint erstmals als Modell und kann ab sofort bestellt werden! Das Modell ist eine detailgetreue Nachbildung des Bahnhofs vor dem verheerenden Brand am 10. November 1970. Nachdem das Originalgebäude in den Folgejahren wieder aufgebaut wurde, spiegelt das Modell den Zustand des Bahnhofs vor diesem historischen Ereignis wider.

Der Verein, der sein Vereinsheim im Bahnhof Kreuztal-Littfeld unterhält, hat die Modellproduktion initiiert und ermöglicht so allen Interessierten, ein Stück Lokalgeschichte in Miniaturform zu erwerben. Das Modell wird in verschiedenen Baugrößen angeboten: H0, TT, N und Z.

Das Modell – Ein Unikat in 3D-Druck

Jeder Bahnhof wird individuell im 3D-Druckverfahren aus Resin gefertigt. Da die Produktion ausschließlich auf Bestellung erfolgt, beträgt die Lieferzeit etwa ein bis zwei Monate. Zur Auswahl stehen die Grundfarben weiß/weiß oder grau/weiß, wobei die farbliche Endgestaltung in den Händen des Käufers liegt.

Lieferumfang

Das Bahnhofsmodell kommt in unterschiedlicher Zusammensetzung, je nach Maßstab:

In der Baugröße H0 besteht das Modell aus vier Teilen.

In den Größen TT, N und Z wird es in zwei Teilen geliefert.

Zum Lieferumfang gehören zudem ein Bahnhofsschild mit dem Namen „Littfeld“ (als Nassschiebebild) sowie eine Fensterfolie, die individuell zugeschnitten werden muss.

Exklusive Herstellung – Bestellung nur auf Anfrage

Da nur die bestellten Modelle gefertigt werden, entsteht jedes Stück als Unikat. Bestellungen und weitere Informationen sind über die Homepage des Vereins erhältlich: www.Ef-Littfetal.de.

Für Modellbahnfreunde und Liebhaber historischer Bahnhöfe bietet sich damit die einmalige Gelegenheit, den Bahnhof Kreuztal-Littfeld in Miniatur nach Hause zu holen!

Fotos: Eisenbahnfreunde Littfetal e.V.

