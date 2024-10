„Fette Sache für den Klimaschutz“: neue Sammelboxen für Altspeisefett in Kreuztaler Stadtgebiet

(wS/kr) Kreuztal 28.10.2024 | Im Kreuztaler Stadtgebiet gibt es ab sofort die Möglichkeit, Altspeisefett umweltfreundlich zu entsorgen: An zunächst sechs Containerstandorten wurden nun Sammelboxen der Firma Münzer Deutschland aufgestellt, in die man in Flaschen abgefülltes Altspeisefett zur Verwertung einwerfen kann.

„Einfach das gebrauchte Fett in eine leere Flasche füllen und in unserer Sammelbox entsorgen“, erklärt Albert Bechtoldt von der Münzer Deutschland GmbH. Das gesammelte Fett wird anschließend zu Biodiesel verarbeitet, der eine signifikante CO 2 -Reduktion ermöglicht. „Schon ein Kilogramm Altspeisefett bedeutet eine Einsparung von drei Kilogramm CO 2 – ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz.“

Genau das ist auch der Grund, warum sich die Kreuztaler Stadtverwaltung für Sammelstationen entschieden hat: „Die Sammelboxen für Altspeisefett sind zum einen aus ökologischen Gründen sinnvoll und helfen zudem dabei, die städtische Kanalisation vor falsch entsorgtem Fett zu schützen“, betont Kreuztals Stadtkämmerer Michael Kass. Die ersten Kreuztaler Sammelboxen für Altspeisefett sind hier zu finden:

– Buschhütten: Mattenbachstraße 23

– Ferndorf: Höhstraße/Ziegeleistraße

– Ferndorf: Zitzenbachstraße 7

– Kredenbach: Johannespfad

– Kreuztal: Parkplatz Roonstraße

– Kreuztal: Zum Erbstollen/Schulzentrum

Wenn das neue Angebot gut angenommen wird, werden noch weitere Standorte folgen.

Altspeisefett richtig entsorgen – so geht’s

In die Sammelboxen für Altspeisefett dürfen alle Speiseöle, Butter, Frittierfett, Schmalz sowie Öl aus Thunfischdosen, eingelegten Lebensmitteln und abgelaufenes oder verdorbenes Öl. Das Fett wird bestenfalls in eine Plastikflasche oder einen kleinen Blechkanister umgefüllt (Achtung, bitte nicht direkt aus einer noch heißen Pfanne ausschütten!) und gut verschlossen in die Sammelbox einwerfen. Fertig!

Altöl – etwa vom Auto -, Mayonnaise, Dressings, Saucen, Chemikalien und andere Flüssigkeiten haben allerdings in der Box nichts zu suchen.

Eine der ersten Kreuztaler Altspeisefettsammelboxen steht an Containerstandort Zum Erbstollen. Stadtkämmerer Michael Kass und Albert Bechtoldt von der Münzer Deutschland GmbH (v.l.) haben ihn bereits eingeweiht.

Über Münzer Deutschland GmbH

Die Münzer Deutschland GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Münzer Bioindustrie GmbH, hat ihren Sitz in Rosenheim. Das Zentrum der Logistik befindet sich in Wuppertal. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Sammlung und Verwertung von Altspeisefetten zur Biodiesel-Produktion. Das zentrale Ziel der Münzer Deutschland GmbH ist die Dekarbonisierung des Verkehrs- und Transportsektors sowie die nachhaltige Nutzung verfügbarer Ressourcen gemäß dem Unternehmensmotto: „Vom Abfall zur Energie.“

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!