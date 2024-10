Gieseler zu Bürgermeisterwahl aufgestellt – In Wilnsdorf noch gemeinsam viel vor

(wS/fdp) Wilnsdorf 11.10.2024 | Die Wählergemeinschaft Bürger für Wilnsdorf und FDP und der Ortsverband der Freien Demokraten haben in einer gemeinsamen Mitgliederversammlung einstimmig Hannes Gieseler als

Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2025 nominiert. Gieseler, der die Gemeinde Wilnsdorf bereits seit 2020 führt, geht somit mit einstimmiger Unterstützung beider Gruppierungen in die anstehende Wahl. Susanne Camminga-Meyer, Vorsitzende der Wählergemeinschaft Bürger für Wilnsdorf und FDP e.V., freut sich über die einstimmige Nominierung: „Hannes Gieseler steht für Überparteilichkeit, Bürgernähe, Verlässlichkeit und Transparenz. Seine Arbeit als Bürgermeister hat das Leben in Wilnsdorf wesentlich bereichert und wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam auch in den kommenden Jahren die richtigen Weichen stellen werden.“

Auch Dr. Andreas Weigel, Vorsitzender der Wilnsdorfer Freien Demokraten, lobt die Zusammenarbeit der letzten Jahre: „Hannes Gieseler hat gezeigt, dass er mit Engagement und Umsicht die richtigen Entscheidungen für Wilnsdorf trifft. Wir freuen uns, dass wir diesen Weg mit ihm weitergehen können. Weigel betont auch die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Freien Demokraten und den Bürgern für Wilnsdorf, die in der Vergangenheit zu erfreulichen Weiterentwicklungen für die Gemeinde geführt hat. Beispielhaft führt er die Neubaugebiete in Flammersbach und in Rinsdorf an.

Beide Gruppierungen und der Kandidat bekräftigen, dass sie auch in Zukunft entschlossen sind, die positive Entwicklung der Gemeinde voranzutreiben. „Wir haben bereits viel erreicht, aber es gibt noch viel zu

tun“, so Gieseler, als er die Nominierung annimmt. „Ich bin bereit, gemeinsam mit Ihnen weiter für ein starkes und lebenswertes Wilnsdorf zu kämpfen.“

Zu den zentralsten und herausfordernsten Vorhaben für die kommenden Jahre, zählen insbesondere notwendige Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde, wie in Band- und Bevölkerungschutz sowie in die Aufgaben

als Schulträger. Mit der einstimmigen Nominierung senden beide Gruppierungen ein starkes Signal der Geschlossenheit und des Vertrauens in ihren Bürgermeisterkandidaten.



