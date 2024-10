Große Modelleisenbahnausstellung der Eisenbahnfreunde Littfetal e.V. in Kreuztal-Krombach

(wS/el) Kreuztal 23.10.2024 | Die Eisenbahnfreunde Littfetal e.V. laden alle Modellbahnliebhaber und Interessierten herzlich zu ihrer großen Modelleisenbahnausstellung in der Krombachhalle in Kreuztal-Krombach ein. An den beiden Veranstaltungstagen, Samstag, den 02. November von 11 bis 17 Uhr und Sonntag, den 03. November von 11 bis 16 Uhr, erwartet die Besucher ein faszinierendes Erlebnis mit mehr als 30 fahrenden Zügen auf eindrucksvollen Modellbahnlandschaften.

Ein besonderes Highlight ist die detailgetreue Nachbildung der Schweizer Bietschtalbrücke, die mithilfe modernster digitaler Steuerung beeindruckend zum Leben erweckt wird. Die Besucher können außerdem unsere N-Anlage bestaunen, die ebenfalls digital gesteuert ist und deren Eingaben über einen angeschlossenen Computer erfolgen.

Die Ausstellung umfasst insgesamt drei Modellbahnanlagen in Modulbauweise, die die Baugrößen H0, N und erstmals auch Z präsentieren. Die H0-Anlage, über 60 Meter lang, bietet eine zwei- und ein-gleisige Strecke, während die N-Anlage mit einer Länge von ca. 10 Metern ebenfalls computergesteuert ist. Die neue Z-Anlage wird zum ersten Mal ausgestellt und ist ein weiterer Anreiz für Modellbahn-Enthusiasten.

Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist das Modell des Bahnhofs Kreuztal-Littfeld, das ab sofort bestellt werden kann und vor Ort besichtigt werden kann. Neben den spannenden Modellbahnanlagen gibt es viele wissenswerte Informationen rund um das Thema Eisenbahn und den Verein zu entdecken.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, sodass Besucher bei einem Snack und einem Getränk die beeindruckenden Modelleisenbahnen genießen können.

Der Eintritt zur Ausstellung beträgt nur 4 Euro, Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Eisenbahnfreunde Littfetal unter www.ef-Littfetal.de verfügbar. Wer mehr über den Verein erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, unseren Clubabend donnerstags ab 19.30 Uhr im Bahnhof Littfeld zu besuchen.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, in die faszinierende Welt der Modelleisenbahnen einzutauchen!

Bilder aus vergangenen Veranstaltungen

