(wS/str) Kreuztal – Hilchenbach 02.10.2024 | Die Straßen.NRW- Regionalniederlassung Südwestfalen erneuert ab Freitag (04.10.) an einigen Tagen die Markierungen an diversen Kreisverkehren und Fußgängerüberwegen an Bundes- und Landesstraßen im Bereich Kreuztal und Hilchenbach. Während der Markierungsarbeiten kann es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen und Sperrungen kommen.

Es werden keine gesonderten Umleitungen ausgeschildert.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!