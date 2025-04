Stabilität und Fortschritt: Judo am Siegener Lindenberg auf Erfolgskurs

(wS/jf) Siegen 07.04.2025 | Jahreshauptversammlung 2025 – Geschäftsführerin und Sportwartin Anke Pfeifer im Amt bestätigt

Der Judosport auf dem Siegener Lindenberg bleibt eine gute Adresse. Nahezu alle zwei Wochen nehmen Judoka des Vereins erfolgreich an Wettkämpfen von Kreisebene bis hin zur nationalen Spitze teil. Die Einführung des digitalen Judopasses sowie die Umsetzung der neuen Prüfungsordnung (Graduierungssystem) prägten das vergangene Sportjahr. Die Mitgliederzahlen blieben stabil – ebenso wie der Vereinsbeitrag.

Der 1. Vorsitzende Manuel Gabsa bedankte sich für das Vertrauen, das den Funktionsträgern entgegengebracht wurde. Der Verein steht auf einem soliden finanziellen Fundament – nicht zuletzt dank der ehrenamtlich tätigen Übungsleiter, die ihre Aufgaben als Trainer ausschließlich unentgeltlich ausüben, so Gabsa in seinem Jahresbericht. Besonders erfreulich: Die Mitgliedsbeiträge bleiben – wie bereits seit 2007 – unverändert.

Auch künftig wird der Verein an seinen vielfältigen Sportaktivitäten, Wettkämpfen und Freizeitangeboten festhalten. Ziel sei es, den Leistungssport zu fördern und gleichzeitig den Breitensport weiter auszubauen. So will sich der familiäre Verein am Siegener Lindenberg weiterhin positionieren. Aufgrund der neuen Prüfungsordnung nahmen die Vereinstrainer an einer mehrtägigen Fortbildung teil, um die jungen Judoka bestmöglich betreuen zu können.

Sportlich lief es ebenfalls hervorragend: Die Judofreunde nahmen an 24 Turnieren und Meisterschaften teil. Besonders erfolgreich waren Lotta Vohs, Michelle Ens, Theo Hellwig sowie Bodhan und Yehor Semenov. Einige von ihnen etablierten sich in der Landesspitze oder sorgten sogar international für Aufmerksamkeit.

Bei den Neuwahlen gab es kleinere Veränderungen: Anke Pfeifer wurde sowohl als Geschäftsführerin als auch in ihrer zweiten Funktion als Sportwartin im Amt bestätigt. Steffen Gabsa und Victoria Pfeifer tauschten ihre Aufgaben: Aufgrund beruflicher Veränderungen konnte Steffen Gabsa nicht mehr im gewohnten Maße als Jugendleiter tätig sein. Dieses Amt übernimmt nun Victoria Pfeifer, während Steffen Gabsa als Sozialwart gewählt wurde. Als Kassenprüfer fungieren künftig Hartmut Schneider und Peter Rotthoff. Michelle Ens und Theo Hellwig wurden auf der Jugendversammlung als Jugendsprecher gewählt.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!