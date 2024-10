„Meine Geschichte. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.“ Ausstellung im Kreishaus bis zum 29. Oktober zu sehen

(wS/si) Siegen 08.10.2024 | „Ich bin Siegerländer, weil es mein zuhause ist. Sizilien ist meine Heimat“, sagt Guiseppe Todaro. Dieses Zitat sowie ein Bild von ihm stehen jetzt auf einem Aufsteller im Foyer des Kreishauses, als Teil der Ausstellung „Meine Geschichte. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.“. Insgesamt 23 Geschichten erzählt die Ausstellung in unterschiedlicher Form.

23 Geschichten, bei denen Siegen-Wittgensteiner mit Migrationsgeschichte ihr Gesicht zeigen und über ihre persönlichen Erlebnisse berichten. Die Wanderausstellung spricht Themen wie Vielfalt, aber auch Diskriminierung und Rassismus an, mit dem Ziel, Stereotypen entgegenzuwirken und Integration zu fördern. Ab heute, bis zum 29. Oktober können Interessierte die Ausstellung im Foyer des Kreishauses in der Koblenzer Straße 73 in Siegen besuchen.

„Eine Ausstellung aus der Region, für die Region“, sagte Landrat Andreas Müller bei der Eröffnung im Foyer des Kreishauses. Außerdem dankte der Landrat allen, die für die Ausstellung buchstäblich ihren Kopf hingehalten haben. „Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere mehr als einmal überlegt hat, ob er oder sie mit ihrem Gesicht und ihrem Namen wirklich in der Öffentlichkeit sichtbar sein möchte.“ Organisiert wird die Ausstellung von den Integrationsagenturen der Arbeiterwohlfahrt Siegen-Wittgenstein/Olpe, dem Caritasverband Siegen-Wittgenstein und dem Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen.

Wer an einer Führung interessiert ist, kann sich gerne unter lisa.bleckmann@vaks.info melden.

Fotos: Kreis Siegen-Wittgenstein

.

.

