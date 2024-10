Müll ist out, Natur ist in – NABU Siegen-Wittgenstein ruft zur Müllsammelaktion auf!

(wS/na) Siegen 03.10.2024 | Der NABU Siegen-Wittgenstein lädt am 12. Oktober 2024 ab 11 Uhr zu einer gemeinsamen Müllsammelaktion ein. Alt und jung sind herzlich willkommen, sich aktiv für eine saubere Stadt und einen gesunden Lebensraum für Tiere einzusetzen. Der Treffpunkt ist unter der HTS, auf Höhe der SB Waschanlage, in der Nähe von McDonald’s.

In den letzten Jahren hat die Müllbelastung in unserer Umwelt stark zugenommen, was nicht nur die Natur, sondern auch die Tiere in unserem Umfeld gefährdet. Müllansammlungen können für viele Tierarten eine ernsthafte Bedrohung darstellen, sei es durch Verletzungen oder durch die Aufnahme von Schadstoffen. Deshalb ist es besonders wichtig, gemeinsam aktiv zu werden.

„Gemeinsam können wir einen wichtigen Beitrag leisten, um unsere Stadt und die Lebensräume unserer Tiere zu schützen. Jeder Müllsack zählt!“, so Vanessa Wafzig, Leitung der Kreisgeschäftsstelle des NABU Siegen-Wittgenstein.

„Der Herbst ist die ideale Zeit zum Müllsammeln in der Natur, da wir die Tiere jetzt weniger stören als im Frühjahr, wenn die Brutzeit schon begonnen hat“ betont Klaudia Witte, 1. Vorsitzende des NABU KV Siegen-Wittgenstein.



