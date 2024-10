Ohnsorg-Theater präsentiert: „Altes Land“ – Eine berührende Bühnenadaption

(wS/gb) Hilchenbach 23.10.2024 | Ohnsorg-Theater – Altes Land



Am Donnerstag, den 14. November, um 20.00 Uhr, ist im Gebrüder-Busch-Theater das Ohnsorg-Theater mit einer Bühnenfassung des Romans „Altes Land“ von Dörte Hansen zu Gast.

Auf Hochdeutsch erzählen drei Frauen in der humorvollen wie berührenden Inszenierung von dem vererbten Trauma der Vertreibung und den wirren Ausstiegsideen saturierter StädterInnen.

Ein Bauernhaus im Alten Land wird zum Zufluchtsort über Generationen: Vera Eckhoff floh als kleines Mädchen mit ihrer Mutter zu Fuß aus Ostpreußen. Sie stranden auf einem Hof im Alten Land. Zwischen Apfel- und Kirschbäumen, inmitten misstrauischer Dorfbewohner, arbeiten Mutter und Tochter hart auf dem alten Hof südlich der Elbe. Als ihre Mutter sie irgendwann für ein besseres Leben in Hamburg verläßt, bleibt Vera zurück in ihrem neuen Zuhause, das ihr fremd bleiben sollte.

Jahrzehnte später stehen plötzlich wieder zwei Heimatsuchende vor der Tür: Veras Nichte Anne und ihr Sohn Leon sind auf der Flucht, vor dem Leben in Hamburg-Ottensen, vor musikalischer Früherziehung und Latte-Macchiato-Müttern. Am Ende finden die zwei Frauen sich und etwas, das sie eigentlich nie gesucht haben: eine Familie.

Die Bühnenadaption gewann 2022 den Monica-Bleibtreu-Preis in der Kategorie „Zeitgenössisches Drama“. Dörte Hansens Roman wurde mehrfach ausgezeichnet und war Jahresbestseller des Jahres 2015.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf (20 – 34 €) beim Gebr.-Busch-Kreis (02733 53350 oder www.gbk-kultur.de) und an der Abendkasse (24 – 38 €).

Noch einmal die Daten für den Veranstaltungskalender:

14.11.2024, 20 Uhr, im Gebrüder-Busch-Theater im kmd (Kultureller Marktplatz Dahlbruch)

Foto: Gebrüder-Busch-Kreis e.V.

