Pinke Teilchen erinnern an die Früherkennung – Mammographie-Screening-Einheit und Bäckerei Klein starten Aktion

(wS/dia) Siegen 21.10.2024 | Eine tolle Aktion der Familienbäckerei Klein aus Siegen: Anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober sind in der Backwarentheke in allen fünf Filialen nun leckere pinkfarbene „Amerikaner“ zu finden. Mit der Aktion möchten die Mammographie Screening-Einheit Siegen-Olpe-Hochsauerland und das Traditionsunternehmen Klein das Thema Brustkrebs und die Bedeutung der Früherkennung ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Zum Start des Verkaufs der pinkfarbenen Teilchen kamen der Programmverantwortliche Arzt Dr. Michael Blazek, die Geschäftsführerin des MVZ Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus Jessica Pfeifer sowie die Medizinische Fachangestellte Jutta Müller in die Hauptfiliale in der Weidenauer Waldhausstraße. Rund 500 „Amerikaner“ sollen im Laufe des Oktobers in den fünf Filialen der Bäckerei über die Theke gehen.

Für Bäckermeister Dennis Klein eine schöne Aktion, die er gerne unterstützt. „Krebs ist ein wichtiges Thema, das jeden treffen kann. Ich freue mich, wenn wir mit der Aufklärung etwas Gutes bewirken können.“

Passend zur pinkfarbenen Glasur der „Amerikaner“ tragen die Verkäuferinnen eine pinke Schleife als Anstecker.

Zusätzlich erhalten Kunden einen Flyer, auf dem Hintergrundinformationen zur Früherkennung und zur Aktion nachzulesen sind.

Der Oktober gilt bereits seit 1992 als Brustkrebsmonat. Die pinkfarbene Schleife ist ein internationales Symbol im Kampf gegen Brustkrebs und hing bereits am Eiffelturm in Paris oder am Weißen Haus in Washington. Jede achte Frau erhält im Laufe ihres Lebens die Diagnose Brustkrebs. Das Risiko zu erkranken steigt mit zunehmendem Alter.

Deshalb erhalten Frauen zwischen 50 und 75 Jahren alle zwei Jahre eine Einladung zum Mammographie-Screening. Bei der Röntgenuntersuchung der Brust können auch kleine, nicht tastbare Tumoren im Frühstadium entdeckt werden. „Früh erkannt ist Brustkrebs in der Regel gut behandelbar. Deshalb kann das Mammographie-Screening-Programm Leben retten“, betonte Dr. Michael Blazek. „Über die Unterstützung der Familie Klein, Frauen in Siegen und Umgebung für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren, freuen wir uns sehr“, bedankte sich Jessica Pfeifer. Im kommenden Jahr wollen die Beteiligten die Aktion wiederholen.

Lecker in pink: Um auf die Brustkrebsfrüherkennung aufmerksam zu machen, verkaufen (von links) Bäckermeister Dennis Klein und Stephanie Haas in Kooperation mit der Mammographie-Screening-Einheit Siegen-Olpe-Hochsauerland in ihren Filialen pinkfarbene Amerikaner. Zum Verkaufsstart kamen (von rechts) Dr. Michael Blazek (Programmverantwortlicher Arzt), Jutta Müller (Medizinische Fachangestellte) und Jessica Pfeifer (MVZ-Geschäftsführerin).