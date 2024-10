Polizei nimmt flüchtigen Tatverdächtigen in Spanien fest

(wS/ots) Siegen 22.10.2024 | Seit rund einer Woche hat die Polizei im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern nach einem Mann gesucht, der in Geisweid ein Raubdelikt sowie sexuelle Übergriffe begangen haben soll. Nun ist der 39-jährige Tatverdächtige an der spanisch-portugiesischen Grenze festgenommen worden. Er sitzt dort in Haft.

Die Staatsanwaltschaft in Siegen steht derzeit mit den Behörden in Spanien in Kontakt, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

„Ich möchte mich bei den Ermittlern für diesen tollen Fahndungserfolg bedanken. Die Arbeit der letzten Wochen führte zu einem internationalen Haftbefehl. Durch die europaweite Zusammenarbeit der Behörden ist es gelungen, den flüchtigen Mann nun an der Grenze zu Portugal zu fassen“, so der Leiter der Kreispolizeibehörde, Landrat Andreas Müller.

Der Aufenthaltsort des flüchtigen Mannes war bis zuletzt unklar. Nach der Tat Ende September hatte die Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungen angestoßen. Durch gesicherte Spuren konnte der 39-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier