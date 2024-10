Read. Talk. Eat. Romanautorin Sonja Roos kommt nach Neunkirchen!

(wS/ne) Neunkirchen 30.10.2024 | Als Kind sprach sie ihre ersten Geschichten auf ein altes Aufnahmegerät. Und in der Abizeitung stand bereits ihr Berufswunsch. Sonja Roos wollte Schriftstellerin werden.



Nach ihrem Studium (Germanistik und Anglistik) volontierte und arbeitete sie viele Jahre als Redakteurin bei der Rhein-Zeitung und ist inzwischen „mit ganzem Herzen Autorin“.

Ihre Romane werden im Goldmann-Verlag sowie, unter dem Pseudonym Sienna David, bei Bastei Lübbe veröffentlicht. „Lavendeljahre“, „Die Sonntagsschwestern“ oder „Der Windhof“ lauten die Titel ihrer Bücher, mit denen sie bereits eine große Leserschaft begeistert hat.

Ihr neuester Coup ist die Trilogie „Eine grenzenlose Welt“, die das Schicksal vierer junger Auswanderer beleuchtet, die Ende des 19. Jahrhunderts in die USA emigrieren und sich dort eine neue Existenz aufbauen. Die Romane sind realistisch eingebettet in das historische Setting, spannend, gefühlvoll und fesselnd geschrieben. Am 9. November liest Sonja Roos um 19:30 Uhr im Otto-Reiffenrath-Haus aus dem dritten Band. „Die ersten beiden Bände muss man dafür nicht gelesen haben“, informiert Denise Meckel, die Leiterin der Bibliothek Neunkirchen, die die Lesung im Rahmen der Veranstaltungsreihe „kultur. AM ORT“ anbietet. Dabei bleibt es nicht nur bei einer Lesung: Die Besucher der Veranstaltung haben die Möglichkeit, der Autorin Fragen zu ihren Büchern, zu ihrer Arbeitsweise und zu ihrer Motivation zu stellen. Die Buchhandlung Braun ist mit einem Büchertisch vor Ort. Selbstverständlich erfüllt Sonja Roos auch Autogrammwünsche.

Im Kartenpreis inbegriffen sind ein Begrüßungssekt sowie einige kulinarische Leckereien.

„Wir freuen uns auf einen gemütlichen, informativen und genussreichen Abend mit einer sympathischen Autorin“, so Denise Meckel. Karten für die Veranstaltung sind in der

Buchhandlung Braun in Herdorf, während der Öffnungszeiten (montags 14 bis 19 Uhr, dienstags 8 bis 16 Uhr, donnerstags 14 bis 19 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr) in der Bibliothek Neunkirchen, über das Kartentelefon: 02735 767-190 oder per E-Mail: bibliothek@neunkirchen-siegerland.de erhältlich.



