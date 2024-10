Stopp im Kiesbett – Sattelzug muss Notfallspur auf der B62 nutzen

(wS/red) Siegen 14.10.2024 | Am heutigen Montagvormittag ereignete sich auf der B62 ein Zwischenfall, bei dem ein Sattelzugfahrer die Notfallspur in Anspruch nehmen musste. Der Fahrer des Lastwagens befuhr die Strecke talwärts in Richtung Siegen, nachdem er von der Autobahn abgefahren war. Aus bisher ungeklärter Ursache entschied er sich, die durch Hinweisschilder angekündigte Notfallspur zu nutzen, um sein Fahrzeug sicher zum Stillstand zu bringen.

Glücklicherweise kam der LKW in einem Kiesbett neben der Fahrbahn zum Stehen, sodass weder der Fahrer noch andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kamen. Die umgehend alarmierte Polizei erschien kurze Zeit später am Unfallort, um die Ermittlungen aufzunehmen. Dabei wird untersucht, ob ein Fahrfehler oder ein technischer Defekt der Auslöser für das Manöver war.



Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

