Umweltfonds: Stadt Hilchenbach unterstützt 61 nachhaltige Projekte

(wS/hi) Hilchenbach 19.10.2024 | Eine kleine Anerkennung, die den Schritt in Richtung Nachhaltigkeit belohnt: Mit dem Hilchenbacher Umweltfonds werden Bürgerinnen und Bürger unterstützt, die sich beispielsweise für die Anschaffung eines Balkonkraftwerks oder die Installation einer Photovoltaik-Anlage entscheiden. Auch Holzöfen, Solar-Anlagen, Wärmepumpen oder Pellet-Heizungen werden gefördert. 61 Haushalte profitieren in diesem Jahr von dem Umweltfonds. Jetzt hatte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis die Empfängerinnen und Empfänger in den Ratssaal des Hilchenbacher Rathauses eingeladen, um ihnen für ihre Weitsicht und ihren Einsatz zu danken. Gemeinsam mit Oliver Fischer, der bei der Stadt Hilchenbach für den Klimaschutz zuständig ist, übergab er ihnen die finanzielle Unterstützung in Höhe von 50,00 oder 200,00 Euro.

Kyrillos Kaioglidis bedankte sich auch bei den Spenderinnen und Spendern, ohne die der Zuschuss nicht möglich wäre. Gleichzeitig machte er deutlich, dass es jedes Jahr eine Herausforderung ist, allen Antragstellenden gerecht zu werden. Derzeit sind noch knapp 90 Anträge offen. Über weitere Spenden sowie neue Sponsoren freut sich der Bürgermeister also umso mehr.

Die Carl-Kraemer-Stiftung, für die der Klima- und Umweltausschuss der Stadt Hilchenbach die Funktion des Kuratoriums übernimmt, hat 1.000 Euro beigesteuert.

„Mit vielen kleinen Dingen kann etwas Großes bewirkt werden“, lobte Ausschussvorsitzender Torsten Klotz das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Und er ermutigte sie, auch anderen davon zu erzählen. „Ich bin sicher, wir sind auf dem richtigen Weg.“

Stellvertretend für die Bürgerstiftung Hilchenbach, die ebenfalls 1.000 Euro gespendet hat, nahm Gerd Fleschenberg an dem Termin teil. Für die Rothaarwind GmbH, die in diesem Jahr 5.000 Euro beigesteuert hat, hatte Günter Pulte im Ratssaal Platz genommen. Die Sparkasse Siegen beteiligte sich mit 2.500 Euro.

Wer ebenfalls ein Projekt plant, das dazu beiträgt, die Umwelt zu erhalten oder zu verbessern, kann sich auf der Homepage der Stadt Hilchenbach über die Voraussetzungen für eine Förderung informieren. Wichtig ist, dass der Antrag vor Beginn der Maßnahme gestellt wird.

61 Projekte haben in diesem Jahr vom Hilchenbacher Umweltfonds profitiert. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (vorne, Mitte) hatte die Bürgerinnen und Bürger in den Ratssaal eingeladen, um ihnen den Umschlag zu übergeben und ihnen für Engagement zu danken.