UWG Siegen verabschiedet sich von Benjamin Grimm: Erfolgreiche Zusammenarbeit endet im Sinne der Unabhängigkeit

(wS/uwg) Siegen 01.10.2024 | Am 28.09.2024 wurde Benjamin Grimm zum Vorsitzenden der „Freien Wähler Südwestfalen“ gewählt.

Infolge dieser neuen Aufgabe haben sich die UWG Siegen und Benjamin Grimm darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden, da die Kombination der beiden Ämter inhaltlich und formal nicht sinnvoll fortgeführt werden kann.

Benjamin Grimm gehörte seit 12 Monaten der UWG Siegen e.V. und der UWG-Fraktion Siegen an.

Die UWG blickt auf eine erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit mit Benjamin Grimm zurück.

Der Entschluss von Herrn Grimm sich voll und ganz auf die „Freien Wähler“ zu konzentrieren kommt nicht überraschend, wird von der UWG jedoch bedauert und akzeptiert.

Die UWG Siegen hat es sich bewusst auf die Fahne geschrieben unabhängig zu bleiben und lehnt jegliche Bindung an parteipolitische Zwänge ab. Sie konzentriert sich auf die kommunalpolitische

Arbeit für Siegener Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

Die UWG Siegen dankt Herrn Grimm für die gute Zusammenarbeit und wünscht ihm viel Erfolg auf seinem weiteren Weg.

Die UWG Fraktion trennt sich daher mit sofortiger Wirkung von Benjamin Grimm. Beide Seiten blicken positiv auf die gemeinsame Zeit zurück.

Benjamin Grimm