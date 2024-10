Verkehrsunfall auf der B62 – HTS-Zubringer sorgt für erhebliche Behinderungen

(wS/red) Siegen 02.10.2024 | Am heutigen Nachmittag ereignete sich gegen 16:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Zubringer von der B62 zur HTS (Hüttentalstraße) in Weidenau. Mehrere Fahrzeuge waren beteiligt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Weidenau, Siegen und Dreis-Tiefenbach führte.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten erfordern eine vollständige Sperrung des Zubringers. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz. Es gibt mehrere Verletzte, über deren Zustand derzeit noch keine genauen Informationen vorliegen.

Neben den Behinderungen auf der HTS kommt es auch auf der Weidenauer Straße zu starken Verkehrsverzögerungen. Die Situation ist durch die aktuelle Verkehrsführung besonders angespannt, da aufgrund der sogenannten „Umweltspur“ nur eine statt der üblichen zwei Fahrspuren zur Verfügung steht.

Weitere Details zum Unfallhergang und zum Zustand der Verletzten folgen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Update: Am Unfallort sorgte das Verhalten einiger Gaffer für Empörung. Wie uns berichtet wurde, machten mehrere Verkehrsteilnehmer Fotos von der Unfallstelle, auf denen nicht nur das Geschehen, sondern auch Verletzte, darunter Kinder, zu sehen waren. Diese Bilder wurden anschließend über öffentliche Kanäle, wie WhatsApp-Gruppen, verbreitet.

Die Einsatzkräfte verurteilen dieses Verhalten aufs Schärfste und betonen, dass es strafbar ist. Sie appellieren eindringlich an alle, die Privatsphäre der Betroffenen zu wahren und jede Behinderung der Rettungsmaßnahmen zu unterlassen.

Bei Unfällen ist es lebenswichtig, eine Rettungsgasse zu bilden und den Einsatzkräften ungehinderten Zugang zum Unfallort zu gewähren!

Update:

Wie die Polizei soeben mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall auf der B62 bei Dreis-Tiefenbach wie folgt: Ein 35-jähriger Fahrer eines Seat war von der HTS kommend in Richtung B62 unterwegs, als er kurz vor der Ostrampe von der rechten auf die linke Spur wechseln wollte. Dabei kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 28-jährigen PKW-Fahrers.

Durch den Aufprall lösten beim 28-Jährigen die Airbags aus, wodurch ihm die Sicht genommen wurde. Infolge dessen prallte er in das Auto einer 24-jährigen Fahrerin. Ihr Fahrzeug drehte sich und kam halb im Gegenverkehr zum Stehen.

Der Unfallverursacher, der Seat-Fahrer, geriet ebenfalls in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das in Richtung HTS unterwegs war. Zusätzlich wurde ein Stromkasten schwer beschädigt, wodurch eine nahegelegene Ampelanlage ausfiel.

Insgesamt wurden bei dem Unfall zwei Erwachsene und ein Kind verletzt. Sie mussten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein weiteres Kind wurde vorsorglich zur Kontrolle in die Klinik gefahren.

Aktuell (19 Uhr) löst sich der Stau langsam auf, die Polizei regelt weiterhin den Verkehr an der Unfallstelle.



Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!