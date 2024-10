Verkehrsunfall auf „Umweltspur“: PKW-Fahrer übersieht Bus – zwei Personen verletzt

(wS/red) Siegen – Weidenau 24.10.2024 | Am Mittwochnachmittag (23.10.2024) sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Weidenauer Straße verletzt worden.

Ein 22-jähriger Autofahrer war gegen 17 Uhr in Richtung Siegen unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Samuel-Frank-Straße auf die HTS Richtung Kreuztal abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen Bus, der sich parallel auf der „Umweltspur“ befand und ebenfalls in Richtung Siegen fuhr.

Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Beim Bremsmanöver des Busses stürzte eine 44-jährige Frau und verletzte sich. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 59-jährige Busfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

