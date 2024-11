Advent, Advent – und Sonne im Gepäck: Der Siegener Lions Adventskalender mit Top-Preisen

(wS/ws) Siegen 13.11.2024 | Mit nur EUR 5.- Freude schenken und dabei einen Trip in die Sonne gewinnen

Seit dem 09. November 2024 sind die jährlichen Adventskalender der Siegerländer Lionsfreunde „Die Löwen“ e. V. wieder erhältlich.

Die Gewinne

In guter Tradition haben die Lionsfreunde der beider Siegerländer Lions Clubs Kreuztal und Siegen-Rubens die 24 Türchen der 7999 Adventskalender mit rund 200 attraktiven Preisen und Gewinnen wieder gut gefüllt.

Hinter dem verschneiten Apollo-Theater verbergen sich neben Waren- und Dienstleistungsgutscheinen auch viele attraktive Sachpreise.

Besondere Highlights werden in guter Tradition an den Adventssonntagen, dem Nikolaustag und Heiligabend ausgespielt: So winkt als Hauptgewinn am 24. Dezember eine 7-tägige Reise für 2 Personen nach Kuba in die karibische Sonne. Nicht weniger attraktiv ist die 7-tägige Reise nach Kos für 2 Personen, die am Nikolaustag verlost wird.

Der gute Zweck

Dank der zahlreichen und großzügigen Spenden in Form von Sachpreisen und Geldbeträgen, die durch die Mitglieder der Lions Clubs Kreuztal und Siegen-Rubens bei Firmen, Privatleuten und Clubmitgliedern erfolgreich eingeworben wurden, steht auch bei dem diesjährigen Kalender der gute Zweck im Mittelpunkt.

Mit dem Erlös der Adventskalender-Activity unterstützen DIE LÖWEN in diesem Jahr die Obdachlosenhilfe im Siegener Café Patchwork.

Daneben werden durch die beteiligten Lions Clubs auch weiterhin die Aktion Nachbarn in Not der Siegener Zeitung und soziale, kulturelle und mildtätige Projekte sowie Projekte für und mit Kindern und Jugendlichen gefördert.

Erfolgreiche Spendenzwecke in den vergangenen Jahren waren u. a.:

Frauen helfen Frauen e.V. Siegen, Frauenberatungsstelle und Frauenhaus

„Wir helfen Helfern“ Unterstützung des Ehrenamts in der Flüchtlingshilfe

Beratungsstelle für Mädchen in Not, VAKS e. V.

„gegen-armut-siegen!? e.V. Förderung der Diakonischen Wohnungslosenhilfe in unserer Region

Jugendzeltlager des Kreisfeuerwehrverbandes Siegen-Wittgenstein

Unterstützung von Familien mit Pflegekindern

Tour der Hoffnung

Elterninitiative für krebskranke Kinder Siegen e. V.

Klinikclowns der DRK Kinderklinik

Schulranzen für das Projekt Mütter und Kinder in Not

Projekt „Hörst Du mich“ der Caritas

Ev. Hospiz Siegerland

So ist man dabei

Die Kalender sind seit dem 09. November für EUR 5,- bei den folgenden Verkaufsstellen erhältlich:

Reise-Galerie, Kirchweg 70, 57072 Siegen

Buchhandlung MankelMuth GbR, Hauptmarkt 16-18, 57076 Siegen-Weidenau, u. Marburger Straße 38, 57223 Kreuztal

Bensberg Wohnen, Hauptstraße 73, 57271 Hilchenbach-Müsen

Provinzial Schunk und Becker Olper Str. 17a, 57078 Siegen-Geisweid u. Kälberhof 3, 57250 Netphen-Deuz

Rathaus-Apotheke Wilnsdorf, Marktplatz 3, 57234 Wilnsdorf

In allen Verkaufsstellen gilt: Verkauf solange der Vorrat reicht.

Das Gewinnen ist einfach: Jeder Kalender hat eine einmalige Losnummer und hinter jedem der 24 Kalendertürchen verbergen sich die täglichen Gewinne. Die Losnummer gleicht man mit der täglichen Veröffentlichung der notariell ermittelten Gewinn-Nummern in der Siegener Zeitung, auf www.siegerländer-adventkalender.de oder auf Instagram @hsl_kanal ab.

Mit etwas Fortune ist die eigene Losnummer dabei und man kann als glücklicher Gewinner seinen Preis am Counter im Autohaus Walter Schneider, Weidenauer Straße 136, 57076 Siegen-Weidenau gegen Vorlage des Kalenders mit der erfolgreichen Losnummer in Empfang nehmen. Dabei kann jeder Kalender nur einmal gewinnen.

Weiterführende Informationen zu dem diesjährigen Kalender finden sich unter www.siegerländer-adventskalender.de und Instagram @hsl_kanal.



Die Siegerländer Lionsfreunde der Lions Clubs Kreuztal und Siegen-Rubens bedanken sich bei allen Spendern und Unterstützern und freuen sich auf den Start des diesjährigen Adventskalenders. (v. l. Jost Schneider, Andreas Stoppacher und Andreas Dreker)

