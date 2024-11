B54/HTS: Erneut kurzzeitige Vollsperrung der HTS in Fahrtrichtung Kreuztal im Bereich Langenauer Brücke am Mittwoch

(wS/str) Kreuztal 26.11.2024 | Die Notinstandsetzung im Bereich der Baustelle Langenauer Brücke auf der B54/Hüttentalstraße in Kreuztal am vergangenen Freitag war leider nicht erfolgreich. Das Material hat sich stark abgesetzt und Kaltasphalt hat sich gelöst. Deshalb ist am morgigen Mittwoch (27.11.) um 9 Uhr eine erneute Vollsperrung dieses Bereiches notwendig, um die Schäden mit erweiterten Sanierungsarbeiten zu reparieren.

Dafür wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung von Siegen nach Kreuztal erneut für diesmal circa drei Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung wird nicht ausgeschildert.

